TSV Löwenstein - VfB Neuhütten 1:4 (1:1)

Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Löwenstein wurde das Spiel kurzfristig auf den Kunstrasen nach Wüstenrot verlegt. Der VfB erwischte einen guten Start ins erste Pflichtspiel des Jahres 2026 und ging bereits in der 4. Minute durch Jean-Pierre Löffler in Führung. Doch beinahe postwendend glich Löwenstein aus (7.).

Insgesamt verlief die Partie in der ersten Halbzeit ausgeglichen und obwohl das Spiel sehr umkämpft und intensiv geführt wurde, blieb es fair. Das Unentschieden zur Pause ging in Ordnung. Auch nach dem Seitenwechsel gelang dem VfB ein Blitzstart, Luca Hammel besorgte das 1:2 (46.). Doch nun agierte der VfB hellwach und konnte sich gegenüber der ersten Halbzeit steigern. Neuhütten konnte sein Spiel immer besser durchdrücken und war nun die überlegene Mannschaft. Lohn des guten Spiels war das 1:3 durch Jean-Pierre Löffler nach Vorarbeit von Tobias Kircher (64.). So steuerte der VfB auf einen erfolgreichen Rückrundenauftakt zu, den Luca Hammel mit dem 1:4 in der Nachspielzeit endgültig sicherstellte.



Das Spiel der Reserve wurde abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.