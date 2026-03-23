TSV Linsenhofen II – TSV Weilheim II 2:3 🔴⚪

Die Weilheimer holen drei Punkte – tun sich dabei aber deutlich schwerer als erwartet. Gegen einen kämpferischen Gastgeber fand unser Team nur schwer ins Spiel und ließ vor allem in der ersten Halbzeit die nötige Konsequenz vermissen.
Auf schwierig zu bespielendem Rasen entwickelte sich eine zähe Partie, in der wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben. Trotz Führung blieb es lange eng – bis in die Schlussphase hinein stand es offen.
Erst ein später Doppelschlag brachte die Entscheidung zugunsten der Weilheimer. Dennoch: wohl eines der schwächeren Spiele der Saison, aus dem wir die richtigen Lehren ziehen müssen.
Am Ende zählt der Sieg – und der Ausbau der Tabellenführung 💪
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