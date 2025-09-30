TSV Limmer II ringt Hannover 04 im Duell auf Augenhöhe nieder

Der TSV Limmer II hat am Wochenende einen knappen Heimsieg gegen den 1. FFC Hannover 04 gefeiert. In einer Partie, die von schwierigen Platzverhältnissen und wenigen Torchancen geprägt war, reichte ein früher Treffer für drei Punkte. Hannover blieb nach dem Gegentor ideenlos – und musste sich am Ende verdient geschlagen geben.

Das Duell zwischen dem TSV Limmer II und dem 1. FFC Hannover 04 war kein fußballerischer Leckerbissen – dafür sorgten nicht zuletzt die äußeren Bedingungen. Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich am Samstag eine ausgeglichene Partie, in der Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Am Ende war es ein Tor, das den Unterschied machte: Limmer siegte mit 1:0 und kletterte mit dem dritten Saisonsieg auf Rang vier der Tabelle.

„0:1 in Limmer verloren nach einem ausgeglichenen Spiel“, resümierte der Trainer des FFC Hannover 04. „Schwere Bedingungen, der Platz war nicht so richtig zum Fußball gemacht.“ In einem chancenarmen Spiel sei es dann umso entscheidender, wer den ersten Treffer erzielt – und das war in diesem Fall der Gastgeber.