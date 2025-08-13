TSV Lichtenau gewinnt Krimi im Elfmeterschießen gegen SV Kasing – 6:5

In einem dramatischen Pokalspiel bezwang der TSV Lichtenau den SV Kasing mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, ehe der Nervenkitzel vom Punkt die Entscheidung brachte.

Der TSV Lichtenau startete schwungvoll und ging früh durch Bastian Wagner (18.) in Führung. Der SV Kasing fand jedoch schnell ins Spiel zurück und erzielte durch Simon Mayer (31.) den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit sorgte Patrick Rzepka (61.) für die 2:1-Führung der Gäste, doch Ermin Alagic (76.) traf zum verdienten 2:2-Ausgleich.