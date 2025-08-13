TSV Lichtenau gewinnt Krimi im Elfmeterschießen gegen SV Kasing – 6:5

In einem dramatischen Pokalspiel bezwang der TSV Lichtenau den SV Kasing mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit stand es 2:2, ehe der Nervenkitzel vom Punkt die Entscheidung brachte.
Der TSV Lichtenau startete schwungvoll und ging früh durch Bastian Wagner (18.) in Führung. Der SV Kasing fand jedoch schnell ins Spiel zurück und erzielte durch Simon Mayer (31.) den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit sorgte Patrick Rzepka (61.) für die 2:1-Führung der Gäste, doch Ermin Alagic (76.) traf zum verdienten 2:2-Ausgleich.
Im spannenden Elfmeterschießen bewiesen beide Teams Nervenstärke. Für den TSV trafen Fabian Christl, Marco Fürholzer, Bastian Wagner und Lorenz Schweiger. Auf Seiten des SV Kasing verwandelten Christian Hartwig, Fabian Reichenberger und Halil Akinci sicher. Gleich drei Strafstöße wurden jedoch vergeben, darunter ein Foulelfmeter von Ermin Alagic, den Can Djedović parierte. Auch Tobias Wolfsfellner und Patrick Rzepka scheiterten an Raphael Schubert.
Der TSV Lichtenau zeigte großen Kampfgeist und setzte sich dank starker Nerven im Elfmeterschießen durch. Der SV Kasing lieferte eine starke Partie, musste sich jedoch knapp geschlagen geben. Das Spiel bot alles, was ein Pokalfight braucht: Spannung, Tore und Dramatik bis zum letzten Schuss.