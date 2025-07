TSV Leutenbach: Verpasster Aufstieg als Chance für die neue Saison

Trotz verpasstem Aufstieg in der vergangenen Saison geht der TSV Leutenbach unter Trainer Patrick Haaf selbstbewusst in die neue Runde. Mit einem eingespielten Kader, gezielten Neuzugängen und klarer Zielsetzung.

Verpasster Aufstieg als Antrieb

Die Saison 2024/2025 endete für den TSV Leutenbach nicht mit dem erhofften Happy End. Das erklärte Ziel – der Aufstieg – wurde knapp verpasst. Cheftrainer Patrick Haaf zieht ein gemischtes Fazit: „Die Zielsetzung war der Aufstieg. Was leistungstechnisch auch drin gewesen wäre.“ Letztlich scheiterte sein Team nicht an mangelnder Qualität, sondern an Details in den entscheidenden Spielen: „Jedoch fehlte in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz am Ende das Quäntchen Glück und eine Prise Erfahrung.“