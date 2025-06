– Foto: Thomas Rinke

TSV Lenne krönt sich zum Meister – Hehlen steigt trotz drittem 3er ab Kreisliga Holzminden beendet Saison mit spannenden Entscheidungen an beiden Enden der TabellernLenne sichert souverän die Meisterschaft – Hehlen steigt ab – Ottenstein beendet starke Rückrunde mit Ausrufezeichen Verlinkte Inhalte Kreisliga Holzminden Holzminden Stadtoldend MTV Bevern Dielmissen + 9 weitere

Die Saison 2024/25 in der Kreisliga Holzminden ist beendet. Mit einem klaren Heimsieg verteidigt der TSV 1900 Lenne die Tabellenspitze und steigt verdient als Meister auf. Im Tabellenkeller gelingt Hehlen zwar der dritte Sieg der Saison - trotzdem beenden sie die Saison 24/25 auf dem letzten Platz. Auch im oberen Tabellendrittel bleibt es bis zum Schluss eng – am Ende fehlen dem SC Münchhausen-Bodenwerder zwei Punkte zur Relegation.

TSV 1900 Lenne – VfL Dielmissen 4:0

Der TSV Lenne gibt sich im letzten Saisonspiel keine Blöße und gewinnt souverän gegen den Tabellenfünften aus Dielmissen. Mit dem 19. Saisonsieg sichert sich die Mannschaft des TSV verdient den direkten Aufstieg. Die Offensive schraubt das Torverhältnis auf beeindruckende 99:22. Dielmissen beendet die Runde auf Rang fünf.









--------------------------------------------- --------------------------------------------- SG Sollingtor – SV 06 Holzminden 0:0

Der Vizemeister aus Holzminden kommt beim Tabellenletzten nicht über ein torloses Remis hinaus. Die SV hätte beim letzten Saisonspiel bei einem Patzer von Lenne die Tabellenführung erreichen können: "Die Meldung des 1:0 in Lenne hat uns anfangs ein bisschen die Spannung genommen. In der zweiten Halbzeit spielen wir nur auf ein Tor, aber der Ball wollte, auch aufgrund der überragenden Torwartleistung von Nolde, dank dessen Leistung Sollingtor die Klasse hält, nicht reingehen. Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß, aber wir müssen jetzt den Kopf hochkriegen, gut trainieren und uns bestmöglich auf die Relegation vorbereiten." , so Holzminden Trainer Sören Eilers. SG Sollingtor beendet die Spielzeit mit zehn Punkten und bleibt dank des besseren Torverhältnis und dem Punktgewinn der Liga erhalten.









---------------------------------------------

SC Münchhausen-Bodenwerder – MTSV Jahn Eschershausen 3:1

Bodenwerder schlägt Eschershausen zum Saisonabschluss klar und bleibt damit bei nur einer Niederlage in der Rückrunde. Die Mannschaft beendet die Saison mit starken 55 Punkten auf Platz drei und verpasst um zwei Punkte den Relegationsplatz. MTSV Jahn Eschershausen landet mit 38 Zählern auf einem soliden sechsten Platz. Beide Teams können auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückblicken.









--------------------------------------------- --------------------------------------------- TSV Kirchbrak – TuSpo Grünenplan 5:0

Kirchbrak dominiert das Spiel gegen Grünenplan deutlich und verabschiedet sich mit einem Kantersieg in die Sommerpause. Mit dem Sprung auf Rang vier überholt man Dielmissen am letzten Spieltag. Grünenplan bleibt auf Platz neun stehen, zeigt aber über weite Strecken der Saison gute Ansätze. Für beide Teams ist der Klassenerhalt nie ernsthaft in Gefahr gewesen. Grünenplan-Trainer Ruben Lange spricht vom "erwartet schweren Spiel: Wir sind mit einigen angeschlagenen Spielern angereist, von dem her bin ich dennoch stolz auf die Mannschaft, die trotz all der Schmerzen und Krämpfe mit letzter Kraft das Spiel zu Ende gebracht haben. Man hat gesehen, dass sie alles gegeben haben, deshalb bin ich auch zufrieden mit meinem Abschied."









---------------------------------------------

SG Wesertal – VfR Hehlen 0:1

Hehlen überrascht mit einem Auswärtssieg beim Tabellenachten, bleibt aber des Unentschieden in Sollingtor wegens dennoch Letzter. Sollingtor als auch Hehlen stehen am Ende der Saison bei 10 Zählern, Hehlen bleibt wegen des schlechteren Torverhältnisses auf dem Abstiegsplatz. Wesertal, das nach gutem Start abrutschte, muss sich mit Platz acht begnügen. Der Frust über das Saisonfinale dürfte dort dennoch überwiegen.