TSV Leinburg vs. 1.FC Hersbruck

Auch im 2. Auswärtsspiel der Saison blieb der 1.FC Hersbruck punkt und torlos und verlor beim TV Leinburg mit 2:0.

Die Hersbrucker startete gut in die Partie und kontrollierte das Spiel, ohne aber gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen. Besser machte es der TV in der 27. Minute. Nach einem Konterangriff schoß beim Klärungsversuch ein FC-Abwehrspielr seinen Mitspieler an und der Ball prallte zum Leinbürger Spielertrainer Röder, der den Ball aus gut 16 Metern ins lange Eck zum 1:0 verwandeln konnte. Die Gäste hätten nur wenig später ausgleichen müssen, doch eine Flanke von links köpfte Nicolas Engelbrecht aus 2 Metern an den Pfosten. Danach spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Nach dem Wechsel zeigten sich der TV Leinburg dann erneut sehr treffsicher. Einen flach nach innen geschlagenen Eckball Richtung 16-Meter-Raum ließ ein Spieler gekonnt passieren und Mahrbach traf mit einem satten Schuss zum 2:0. Obwohl der FC nochmal alles versuchte um den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb man letztlich in und um den Strafraum zu harmlos und umständlich, sodass am Ende eine nicht unverdiente Niederlage hingenommen werden musste.

Bericht: Hans Hermann