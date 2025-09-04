TSV Laufen/Eyach ringt die SGM Gruol/Erlaheim nieder

---





Von Beginn an entwickelte sich ein packendes Spiel. Bereits in der 11. Minute brachte Moritz Favier den TSV Laufen/Eyach in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Fabio Müller verwandelte in der 34. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

Kurz vor der Pause kippte das Spiel wieder zugunsten des Aufsteigers. Ein Eigentor von Nick Gihr in der 43. Minute bescherte Laufen/Eyach die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ehe Tim Wissenbach in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung sorgte.

In der 74. Minute schwächte sich der TSV Laufen/Eyach allerdings, als Janne Fuss nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl verteidigten die Gastgeber ihren Vorsprung leidenschaftlich und fuhren so den zweiten Saisonsieg ein.

Mit diesem Erfolg klettert der TSV Laufen/Eyach auf Platz vier der Tabelle, während die SGM SV Gruol/SV Erlaheim nach zwei Niederlagen in Folge ins Mittelfeld abrutscht.