TSV Laufen/Eyach empfängt SGM Gruol/Erlaheim zum Flutlichtduell

---





Der Aufsteiger aus Laufen/Eyach hat bisher vier Punkte aus drei Spielen gesammelt und sich in der Liga etabliert. Dennoch zeigte das jüngste 2:4 bei der Spvgg Trossingen, dass die Mannschaft in der Defensive noch anfällig ist. Vor heimischem Publikum soll nun die Stabilität zurückkehren, um den zweiten Saisonsieg einzufahren.

Die Gäste aus Gruol/Erlaheim reisen mit Rückenwind an. Beim 3:1 gegen den FC Grosselfingen überzeugte die Offensive mit Fabio Müller, der doppelt traf, und Heiko Belser. Mit sechs Punkten aus drei Partien stehen sie auf Platz sechs und könnten mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe festigen.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel: Laufen/Eyach will seine Heimstärke nutzen, während Gruol/Erlaheim mit breiter Brust anreist. Ein Duell, das schon früh in der Saison zeigen könnte, wohin die Reise für beide Teams geht.