TSV LaSeu setzt auf Kontinuität: Heberling verlängert als Cheftrainer

– Foto: TSV Landolfshausen

Während der TSV Landolfshausen/Seulingen sportlich den Ton angibt, stellt der Verein früh die Weichen für die Zukunft und setzt dabei auf Stabilität an der Seitenlinie.

Der TSV Landolfshausen/Seulingen hat einen klaren Weg: Kontinuität statt Experiment. Tabellenführer, 41 Punkte aus 16 Spielen, dazu das beste Torverhältnis der Liga und nun auch Planungssicherheit auf der Trainerbank. Endrik Heberling hat seinen Vertrag verlängert.

Es ist eine Entscheidung mit Strahlkraft. Denn der sportliche Aufschwung der vergangenen Monate trägt unverkennbar die Handschrift des Trainers. Mit klarer Spielidee und einem spürbaren Zusammenhalt hat Heberling eine Mannschaft geformt, die nicht nur Ergebnisse liefert, sondern auch als Einheit auftritt.

Der Blick auf die Tabelle unterstreicht diese Entwicklung eindrucksvoll: Mit nur einer Niederlage rangiert der TSV an der Spitze, dicht gefolgt vom SC Hainberg.

So ist diese Nachricht wie ein weiterer Baustein in einer bislang bemerkenswert stabilen Saison.