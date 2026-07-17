TSV Langquaid zum Derby nach Aiglsbach von Martin Zeilhofer · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Morgen, 17:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TSV Langquaid Langquaid 17:00 PUSH

Auftakt am Samstag um 17.00 Uhr --- Nach jeweils fünf Testpartien - wobei zuletzt die Aiglsbacher dem TSV Bad Abbach mit 1:5 unterlagen und die Langquaider 2:1 beim TB/ASV Regenstauf siegten - treffen die beiden Nachbarrivalen in der Hallertau zum Bezirksligastart aufeinander. Spätestens dann sind solche Ergebnisse aus der Vorbereitung Schall und Rauch, denn gerade bei Lokalderbys haben sie wenig Aussagekraft, es zählen Engagement und Tagesform.

Bei den Hausherren, die ihren renommierten Coach Torsten Holm durch Maximilian Zischler (SpVgg Landshut) ersetzten, drehte sich zwischen den Saisonen das Spielerkarussell. Sechs Akteure verließen den Club, sieben Neuzugänge aus unterklassigen Vereinen - abgesehen vom zurückkehrenden Torhüter Dominik Bals (FC Pipinsried) - sind in das Gefüge zu integrieren. Die Stützen sind weiterhin die Torjäger Manfred Gröber (37 Tore) und Markus Schmidt (13) sowie die Spielmacher Tom Scheuchenpflug und Fabian Rasch sowie Abwehrchef Dominik Huber. Einige Abgänge haben auch die Laabertaler zu verzeichnen, die nicht mehr auf Dennis Kandsperger, die Brüder Benedikt und Korbinian Köppel, Marvin Lang und Michael Schwank zurückgreifen können. Der letztjährige Top-Torschütze Stefan Schauer steht noch nicht dauerhaft zur Verfügung. Aber auch im aktuellen Kader sind nicht alle fit und einsatzfähig: Bei Oliver Janek hat sich die schlimme Befürchtung "Kreuzbandriss" bewahrheitet und auch Torhüter Jannik Möller und Stürmer Luka Vukovic plagen sich mit Verletzungen herum, wobei Letzterer kurz vor siner Rückkehr steht. Ob Trainer Matthias Eisenschenk den einen oder anderen nachgerückten A-Junioren ins kalte Wasser werfen muss?