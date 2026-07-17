TSV Langquaid zum Derby nach Aiglsbach

Auftakt am Samstag um 17.00 Uhr --- Nach jeweils fünf Testpartien - wobei zuletzt die Aiglsbacher dem TSV Bad Abbach mit 1:5 unterlagen und die Langquaider 2:1 beim TB/ASV Regenstauf siegten - treffen die beiden Nachbarrivalen in der Hallertau zum Bezirksligastart aufeinander. Spätestens dann sind solche Ergebnisse aus der Vorbereitung Schall und Rauch, denn gerade bei Lokalderbys haben sie wenig Aussagekraft, es zählen Engagement und Tagesform.
Bei den Hausherren, die ihren renommierten Coach Torsten Holm durch Maximilian Zischler (SpVgg Landshut) ersetzten, drehte sich zwischen den Saisonen das Spielerkarussell. Sechs Akteure verließen den Club, sieben Neuzugänge aus unterklassigen Vereinen - abgesehen vom zurückkehrenden Torhüter Dominik Bals (FC Pipinsried) - sind in das Gefüge zu integrieren. Die Stützen sind weiterhin die Torjäger Manfred Gröber (37 Tore) und Markus Schmidt (13) sowie die Spielmacher Tom Scheuchenpflug und Fabian Rasch sowie Abwehrchef Dominik Huber.
Einige Abgänge haben auch die Laabertaler zu verzeichnen, die nicht mehr auf Dennis Kandsperger, die Brüder Benedikt und Korbinian Köppel, Marvin Lang und Michael Schwank zurückgreifen können. Der letztjährige Top-Torschütze Stefan Schauer steht noch nicht dauerhaft zur Verfügung. Aber auch im aktuellen Kader sind nicht alle fit und einsatzfähig: Bei Oliver Janek hat sich die schlimme Befürchtung "Kreuzbandriss" bewahrheitet und auch Torhüter Jannik Möller und Stürmer Luka Vukovic plagen sich mit Verletzungen herum, wobei Letzterer kurz vor siner Rückkehr steht. Ob Trainer Matthias Eisenschenk den einen oder anderen nachgerückten A-Junioren ins kalte Wasser werfen muss?
Die Vorbereitungsperiode offenbarte bei den Langquaidern mehr Licht als Schatten, denn am Ende stand nicht nur eine positive Ergebnisbilanz, sondern auch ein höheres Form-Level. Schwer einzuschätzen ist der Stand der unberechenbaren Holledauer, die ihre Testpartien mit einer Negativbilanz abschlossen.
Doch gerade Lokalderbys verlaufen nach eigenen Gesetzmäßigkeiten, so dass aus der Vorbereitung nicht unbedingt tragfähige Schlüsse gezogen werden können. Aussagekräftiger könnten hingegen die Resultate aus den Pflichtspielen der jüngeren Vergangenheit sein, die die Gäste den Vergleich nicht ängstlich angehen lassen müssen. Denn gerade in der Sommerau zeigten sie sich meist von der besseren Seite und waren in der Lage, einen oder auch drei Punkte zu entführen. Um das erneut zu realisieren, muss vor allem die TSV-Defensive um Christoph Blabl die Kreise der Torfabrik Manfred Gröber & Markus Schmidt eingrenzen.
Schiedsrichter ist Andreas Egner (TSV Bodenmais). Angepfiffen wird am Samstag, 18. Juli, um 17.00 Uhr auf der Aiglsbacher Anlage an der Leonhardistr. 13.
TSV Langquaid: David Meißner, Michael Pinzinger - Christoph Blabl, Thomas Blabl, Noah Langner, Christian Ludwig, Stefan Schauer (?), Leon Schlegel - Aaron Bice, Florian Brunner (C), Jonas Brunner, Chris Gräßlin, Liridon Haljimi, Kevin Kandsperger, Philipp Mayerhofer, Alex Santander Muñoz, Patrick Slodarz, Tim Schultes, Timo Sterl, Maximilian Stummer, Luka Vukovic (?), Markus Weiherer