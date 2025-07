TSV Langquaid wird vom SC Regensburg geprüft

Testspiel der Weiß-Blauen am Sonntag um 15.00 Uhr auf dem Schulsportplatz ----- Noch knapp zwei Wochen verbleiben dem Laabertaler Bezirksligisten, um seine Startformation für den Saisonauftakt beim FC Walkertshofen am Freitag, 18. Juli, zu finden. Trainer Matthias Eisenschenk scheint nach den bisherigen Trainings- und Testspieleindrücken auf gutem Wege, sein Team in guter körperlicher Verfassung und auch mit einstudierten Abläufen auf dem Punktspielfeld präsentieren zu können. Erstmals kann er nun auch mit den beiden neuen Torhütern, David Meißner und Jannick Möller, antreten und damit unter Wettbewerbsbedingungen auch in der Defensive Zusammenspiel und Verständnis fördern. Die Blickrichtung gilt aber auch der vordersten Reihe, wo um Top-Torjäger Aaron Bice eine neue Angriffsformation entstehen soll. Hier will sich letztlich eine ganze Handvoll von Bewerbern - Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Alex Santander Munoz, Luka Vukovic und der noch verletzte Markus Weiherer - aufdrängen, so dass der Kampf um die Stammplätze in vollem Gange ist. Freilich sind auch die anderen Mannschaftsteile im Fokus, da sich sowohl in der Abwehr eine feste Kette um Kapitän Christoph Blabl als auch im Mittelfeld eine eingespielte Reihe um Florian Brunner bilden soll, die mit den anderen zusammenwirken und ein harmonisches Ganzes ergeben sollen.