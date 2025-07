TSV Langquaid will in Simbach am Inn punkten

Spielort ist am Samstag um 16.00 Uhr Kirchberg a. Inn. - Zum ASCK Simbach am Inn führt die weisteste Reise des Laabertal-Clubs TSV Langquaid in der Bezirksliga West, wo es in den letzten sechs Aufeinandertreffen nur einen Auswärtserfolg - ein spektakuläres 5:3 vor zwei Jahren - und ein Remis zu holen gab.