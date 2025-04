– Foto: Martin Zeilhofer

TSV Langquaid wieder auf dem Erfolgsweg Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Simbach Langquaid

3:2-Erfolg nach Rückstand gegen Simbach a. Inn ----- Nicht beirren lässt sich der TSV Langquaid auf seinem positiven Weg nach der Winterpause und schickt auch den alles andere als schwachen ASCK Simbach ohne Punkte an den Inn zurück. Dabei starteten die Langquaider ohne "Neun" - nach dem Straubing-Spiel verstärkten Chris Gräßlin, Korbinian Köppel und Markus Weiherer das schon gut belegte Lazarett - und lagen nach vier Minuten bereits mit 0:1 zurück, als Schlussmann Christoph Aiwanger infolge einer Rasen-Unebenheit unfreiwillig Namik Helic ins Spiel brachte, der das Geschenk dankbar zum 0:1 annahm. Doch die Hausherren blieben cool und glichen nur vier Minuten durch Stefan Schauer aus: Nach einem Köppel-Pass hatte sich Dennis Kandsperger gegen seinen Verteidiger behauptet und auf den entgegeneilenden Torschützen gelegt, der direkt aus fünf Metern in die lange Ecke verlängerte, 1:1. Dann folgte die beste Phase der Gastgeber, für die in der 17. Minute nach einer schönen Kombination über Benedikt Köppel und Aaron Bice der umtriebige Stefan Schauer abschloss, Felix Hornung jedoch in höchster Not auf der Torlinie rettete. Nachdem erneut Stefan Schauer in der 23. Minute die Kugel neben das Gehäuse gesetzt hatte, verwehrten in der 25. Minute der Pfosten bei einem Köppel-Schuss - Leon Schlegel und Aaron Bice hatten glänzende Vorarbeit geleistet - und Keeper Kaan Gülcü beim Haljimi-Nachschuss den Zutritt. Den danach fälligen Brunner-Eckstoß beförderte der sprunggewaltige Christoph Blabl mit dem Kopf über die Linie, 2:1. Danach blieben torgefährliche Situationen auf beiden Seiten bis zum Pausenpfiff des gut leitenden Referees Johannes Roth (SC Rain) Mangelware.

Die zweite Hälfte hatte ihren ersten Höhepunkt in der 53. Minute, als Christoph Stich nach einem gewonnenen Ludwig-Zweikampf von der Mittellinie aus seinen Sololauf begann und an der Strafraumgrenze mit einem Flachschuss in die rechte Ecke vollendete, 2:1. Die Grenzstädter warfen die Flinte aber keineswegs ins Korn und kamen durch den antrittsschnellen Benjamin Djedovic nach einer Stunde zum Anschluss, da er nicht aufzuhalten war und schließlich den machtlosen Aiwanger tunnelte, Nun entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch bei hohem Tempo und Chancen vor allem für die Einheimischen: In der 65. Minute für den nicht voll treffenden Benedikt Köppel, in der 72. und 79. Minute für den jeweils am Schlussmann scheiternden Aaron Bice und in der 75. Minute für den aufgerückten Christian Ludwig mit einem Kopfball. Den Hochkaräter vergab allerdings Gäste-Torjäger Haris Sistek gegenüber in der 74. Minute, als er frei vor TSV-Goalie Christoph Aiwanger diesen nicht überwinden konnte. Mit diesem 3:2-Heimerfolg befinden sich die TSVler nun voll im Rennen um den vierten Rang mit den punktgleichen Teams des ATSV Kelheim und des FC Ergolding.