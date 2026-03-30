TSV Langquaid weiterhin auf Formsuche

– Foto: Martin Zeilhofer

Verdiente 2:0-Niederlage beim bissigen Aufsteiger SC Falkenberg ----- Nach dem misslungenen Start in die Frühjahrsrunde wollte der Bezirksligist TSV Langquaid beim Aufsteiger SC Falkenberg Wiedergutrmachung betreiben, doch am Ende stand eine gerechtfertigte 0:2-Schlappe. Vom Start weg ließen die Rottaler erkennen, dass sie mit großem kämpferischen und läuferischen Aufwand den Favoriten fordern wollten. Die erste Großchance hatte der ständige Unruheherd Ahmad Jumaa Almoustafa, der in der 26. Minute vor Schlussmann David Meißner auftauchte, an dessen Fußbabwehr jedoch scheiterte. In einer ähnlichen Situuation vier Minuten später zeigte sich erneut der TSV-Rückhalt auf der Höhe, als er wiederum gegen den pfeilschnellen SC-Angreifer Sieger blieb. In der 31. Minute musste David Meißner im Anschluss an einen Eckball tatenlos zuschauen, wie ein Kopfball desselben Akteurs nur um Zentimeter sein Gehäuse verfehlte. Eine einzige Halbchance war in der der esten Hälfte auf der Gegenseite durch Jonas Brunner zu verzeichnen, der jedoch einen 18m-Flachschuss links neben die Kiste setzte.

Auch nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Alexander Schuster (SV Hohenau) kam die Offensive der Laabertaler nicht auf Touren und die Gastgeber nutzten ihre erste Gelegenheit - Keeper David Meißner war zuvor bei einer Faustabwehr arg in die Mangel genommen worden -zur 1:0-Führung durch Ludwig Lagleder. Daraufhin versuchten die Gäste ihre nach vorne gerichteten Bemühungen zu forcieren, und Stefan Schauer prüfte mit einem satten, jedoch zu zentralen Schuss den SC-Goalie Jakob Frischhut. Der nächste Dämpfer folgte schnell, denn "Chancentod" Ahmad Jumaa Almoustafa traf nach 70 Minuten zum entscheidenden 2:0. Die Schlussphase stand ganz im Zeichen der Gäste, die noch einige Möglichkeiten zumindest zum Anschluss erspielten: Ein spektakulärer Fallrückzieher von Stefan Schauer wurde in der 81. Minute vom SC-Schlussmann entschärft, den anschließenden Eckball setzte Jonas Brunner per Kopf neben den kurzen Pfosten. Auch der in die Sturmspitze beorderte Thomas Blabl konnte Torhüter Frischhut in der 83. Minute nicht überwinden, und sein Kopfball in der 85. Minute war zu hoch angesetzt. Als auch Timo Sterls Distanzschuss in der fünfminütigen Nachspielzeit nichts eingebracht hatte, war die erste Auswärtsniederlage des TSV Langquaid in dieser Saison perfekt.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Heute erarbeiteten wir uns nur wenige Torchancen und waren in den Zweikämpfen unterlegen. Wir fanden kein Rezept gegen die kampfkräftigen Gastgeber und spät - erst nach dem zweiten Gegentor - waren wir im Strafraum gefährlich. Nach dieser verdienten Niederlage und enttäuschenden Leistung ist der Zug nach vorne ohne uns abgefahren. Nun müssen wir in den beiden Oster-Partien eine Reaktion zeigen, damit wir in wohl ähnlichen Partien gegen Plattling wie Geisenhausen zusammen auch wieder gewinnen können."