TSV Langquaid verschenkt Sieg in der Nachspielzeit

– Foto: Martin Zeilhofer

2:2 gegen Kellerkind TuS1860 Pfarrkirchen ---- 111 Zuschauer verfolgten am vergangenen Samstagnachmittag die Bezirksligapartie des 27. Spieltags zwischen dem TSV Langquaid und dem in Abstiegsgefahr schwebenden TuS 1860 Pfarrkirchen. Die Gäste, die von ihrem Stammaufgebot Winter-Neuzugnag Mirza Hasanovic nicht dabei hatten, nutzten bereits nach sieben Minuten Unachtsamkeiten im TSV-Defensivverbund durch den Ex-Erlbacher Pascal Dirnaichner kaltschnäuzig zum 0:1. Die Gastgeber ließen sich davon nicht großartig beeindrucken und kamen in der 16. Minute durch Timo Sterl, der nach einer Kombination mit Jonas Brunner in die kurze Ecke abschloss, zum 1:1-Ausgleich. Drei Minuten später scheiterte Timo Sterl nach Jonas Brunners Rückpass am TuS-Schlussmann Sebastian Baier, der sich eine Minute danach eine Unsicherheit leistete, die jedoch nicht bestraft wurde. In der 22. Minute lag dann die Kugel erneut im Kasten der Gäste, doch Aaron Bices Treffer wurde - als beide Teams schon zum Wiederanstoß bereit waren - nach Einwirkung des SR-Assisteten wegen Abseits nicht anerkannt. In der 27. Minute lief Timo Sterl alleine auf den TuS-Keeper zu, zog aber im 1:1-Duell den Kürzeren. Kurz darauf eine strittige Zweikampfszene im Strafraum der Rottaler, doch der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Kiran Becker (FTuS Regensburg) blieb aus.

Die zweite Hälfte eröffnete Leon Schlegel nach Zuspiel von Jonas Brunner mit einem mächtigen 20m-Schuss, Torhüter Sebastian Baier fischte den Ball mit einer großartigen Parade aus dem Winkel. Allmählich bekamen nun die Rottaler Oberwasser und verzeichneten zwei gute Möglichkeiten, um das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. In beiden Fällen bewahrte der junge Jannick Möller die Labertaler vor einem Rückstand. In der Schlussphase schalteten die Eisenschenk-Schützlinge wieder einen Gang hoch und hatten in der 83. Minute durch den eingewechselten Kevin Kandsperger - Stefan Schauer hatte die Vorarbeit geleistet - eine gute Gelegenheit zum Führungstreffer. In der 90. Minute fiel der vermeintliche Siegtreffer für die TSVler durch Kevin Kandsperger, der - vor der Mittellinie gestartet - sich nicht mehr einholen ließ und zum umjubelten 2:1 einnetzte. Nach drei Minuten der fünfminütigen Nachspielzeit kannte dann der Jubel bei den Pfarrkirchenern keine Grenzen, denn der neu ins Spiel gekommene Fabian Kölbl hatte einen Eckball direkt im TSV-Gehäuse untergebracht, 2:2. Die aufregendste Szene dann in der allerletzten Minute: Kevin Kandsperger wurde im Strafraum hör- und sichtbar für Schiedsrichter und Assistenten gefoult. Die Entscheidung des Referees - selbst zur Überraschung der TuS-Akteure: Zeitstrafe für den zu Fall Gebrachten und Freistoß für die aufatmenden Gäste, für die der Punktgewinn im engen Abstiegskampf wohl zu wenig sein dürfte.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Den Fans in beiden Lagern wurde heute kein guter Fußball - nur wenige gelungene Ballstafetten - geboten. Für uns fühlt sich das letztlich gerechte Unentschieden wie eine Niederlage an, wobei wir bei beiden Gegentoren tatkräftig mitgeholfen haben. Auch wenn es in der nächsten Partie beim SV Neufraunhofen um die 'Goldene Ananas' geht, wollen wir dort einen Schritt - mit dem einen oder anderen Rückkehrer aus dem Verletztenlager -aus unserer Misere tun."