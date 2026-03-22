TSV Langquaid unterliegt im Lokal-Derby

– Foto: Martin Zeilhofer

Unnötige 0:2-Niederlage gegen Titelanwärter ATSV Kelheim ----- Zum Restart nach der Winterpause stellte sich im Langquaider Waldstadion der Lokalrivale ATSV Kelheim vor, der letztlich mit einem etwas glücklich zustandegekommenen Erfolg seine Titelambitionen unterstreichen konnte, während die Laabertaler vor den letzten zehn Spieltagen zu den Aufstiegsplätzen abreißen lassen mussten.

Ansonsten kontrollierten die beiden kompromisslosen Abwehrreihen die Partie, nach einer halben Stunde verfehlte zunächst ein Kelheimer 20m-Schuss aus zentraler Position das Gehäuse, ehe Jonas Brunner aus zwöf Metern knapp verzog.

In einer über 97 Minuten intensiven, aber nie überharten Begegnung unter der Leitung von Schiedsrichter Jakob Putz (SV Perlesreut) kamen die Gäste besser aus den Startlöchern und sicherten sich leichte Feldvorteile, ohne echte Torchancen zu kreieren. Erste Halbmöglichkeiten gab es bei einem Freistoß in der 6. Minute durch Nico Pollmann und nach einer Viertelstunde auf der Gegenseite durch Alex Santander Munoz, dessen Freistoß zur Ecke abgelenkt wurde.

Mehr Strafraumaktionen wurden den über 200 Zuschauern im zweiten Durchgang vor allem von den nun angriffsfreudigeren Hausherren geboten. Ganz nahe am Führungstreffer war in der 50. Minute Liridon Haljimi, dessen überlegter Abschluss nur um Zentimeter am ATSV-Rechteck vorbeirauschte. Mit tatkräftiger Unterstützung der Gastgeber gelang den Gästen dann die durchaus überraschende Führung, als der bedrängte TSV-Verteidiger Dennis Kandsperger im Anschluss an einen Freistoß den Ball unglücklich und unhaltbar für Schlussmann Jannik Möller mit dem Kopf abfälschte, 0:1. Forcierte Bemühungen führten in der Folge-Viertelstunde zu drei guten Ausgleichsmöglichkeiten für die Eisenschenk-Mannen: In der 62. Minute setzte sich Alex Santander Muñoz energisch durch, sein Zuspiel verlängerte Jonas Brunner über den Kasten ins Aus. Zwei Minuten später wurde der eingewechselte Benedikt Köppel an der Strafraumgrenze freigespielt und schloss vorschnell mit einem Flachschuss ab, der Torhüter Florian Dauerer vor keine Probleme stellte. In der 73. Minute brachte Alex Santander Muñoz von der Torauslinie eine Flanke in den Torraum, doch der heraneilende Michael Schwank flog an der Kugel vorbei.

Die Abwehrarbeit wurde in den Schlussminuten notwendigerweise immer mehr vernachlässigt, so dass die Kreisstädter in der 90. MInute den nötigen Raum vorfanden, um aus abseitsverdächtiger Position durch Salah Ettalii zum 0:2-Endergebnis einzuschieben.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "In der ersten Halbzeit ohne glasklare Torchancen auf beiden Seiten waren die Kelheimer optisch überlegen. Danach übernahm meine Mannschaft das Kommando, wurde aber durch einen abgefälschten Freistoß kalt erwischt. Anschließend ist uns der Ausgleich trotz einiger Möglichkeiten nicht mehr geglückt. Diese Niederlage in einem durchschnittlichen Bezirksligaspiel wirft uns nicht um, im nächsten Spiel in Falkenberg versuchen wir uns zu steigern und sie wieder wettzumachen."

TSV Langquaid: Jannik Möller - Thomas Blabl, Christoph Blabl (C), Stefan Schauer (71. Michael Schwank), Christian Ludwig, Leon Schlegel (87. Patrick Slodarz), Liridon Haljimi (57. Benedikt Köppel), Dennis Kandsperger, Timo Sterl (87. Markus Weiherer), Jonas Brunner (77. Kevin Kandsperger), Alex Santander Muñoz - Trainer: Matthias Eisenschenk



Tore: 0:1 (60. Eigentor), 0:2 Salah Ettalii (90.)