TSV Langquaid trifft im Waldstadion auf Aufsteiger SV Sallach

Nach dem 1:3 gegen den Landesligisten TSV Jetzendorf im Totopokal startet Bezirksliga-Dino TSV Langquaid verspätet in seine 21. Saison in dieser Spielklasse. Mit dem SV Sallach erscheint ein Aufsteiger, der keineswegs überraschend das niederbayerische Oberhaus erreicht hat, und dort für Furore sorgen möchte und sicherlich auch kann. Am ersten Spieltag erwies sich jedoch der Vizemeister des Vorjahres, der TV Schierling, noch als eine Nummer zu groß und entführte mit einem 1:3 die Punkte aus der Platzhirsch-Arena.

Die Elf von Spielertrainer Markus Biersack hat außer ihm noch weitere überdurchschnittliche Akteure wie Schlussmann Ludwig Räuschl, Abwehrsäule Florinel Strungariu und Offensivwaffe Andreas Herreiner (13 Tore / 11 Assists) in ihren Reihen. Zu kompensieren hatten die SVler die Verluste von Torjäger Tobias Pfäffinger (11 Tore) und Reinhard Weinzierl, was in quantitativer und qualitativer Hinsicht bei sieben Neulingen wohl gelungen ist. Die namhaftesten darunter sind Isho Kako (FSV VfB Straubing) und Maximilian Lehner (TV Schierling), während der aus Dänemark kommende Yoseph Botani ein absolut unbeschriebenes, aber hochinteressantes Blatt ist. Die Stärke der Geiselhöringer Vorstädter machen in erster Linie die ausgeprägte mannschaftliche Geschlossenheit und die nach dem Aufstieg vorhandene Euphorie aus, die gerade im ersten Jahr Berge versetzen und auch vermeintliche Favoriten stürzen kann.

Beim TSV Langquaid gilt es das Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb abzuhaken und sich auf die nächste schwere Aufgabe zu fokussieren. Trainer Matthias Eisenschenk wird wohl auf die beiden Verletzten aus der Samstagspartie, Timo Sterl und Aaron Bice, genausowenig zählen können wie auf Thomas Blabl, Jonas Brunner, Dennis Kandsperger und Markus Weiherer, deren Wiedereinsatzfähigkeit jedoch abzusehen ist. Die Kaderbreite bei den Weiß-Blauen hat jedoch zugenommen und vor allem in der Offensive Alternativen anzubieten. Verlass ist auf den Abwehrblock um Kapitän Christoph Blabl, die den fünf Testspiel-Gegnern und auch den Jetzendorfern nur wenige Tormöglichkeiten gestattet hat.