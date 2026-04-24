TSV Langquaid trifft auf abstiegsgefährdete Rottaler

Laabertaler haben gegen aufgerüsteten TuS 1860 Pfarrkirchen nichts zu verschenken. ----- Fast wie im Vorjahr treffen die Langquaider kurz vor Ultimo auf den ums sportliche Überleben kämpfenden Tus Pfarrkirchen, der sich in der Winterpause verstärkt hat, sich aber nach der 1:4-Heimniederlage gegen den TV Schierling wieder auf einem Abstiegsplatz befindet. Der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt derzeit einen , der zu einem rettenden Rang jedoch schon sieben Punkte. In der Vorrunde setzte es für den Traditionsclub gegen den TSV Langquaid nach einem torlosen Pausenstand noch eine herbe 0:5-Heimschlappe.

Nicht nur die TuSler brauchen ein Erfolgserlebnis, auch die im Niemandsland befindlichen Gastgeber wollen ihre Negativserie beenden und vor allen den heimischen Zuschauern den ersten Dreier im Jahre 2026 samt einer guten Vorstellung bieten. Hilfreich wäre es sicherlich, wenn Trainer Matthias Eisenschenk dabei auf einen vollzähligen Kader zurückgreifen könnte, doch Florian Brunner, Benedikt und Korbinian Köppel, Noah Langner, Michael Schwank und Markus Weiherer fallen gewiss weiterhin aus und bei Thomas Blabl, Marvin Lang, David Meißner, Alex Santander Munoz und Timo Sterl sind dicke Fragezeichen vorhanden. Deshalb ist man im Langquaider Lager auch froh, dass Jonas Brunner und Kevin Kandsperger zuletzt wieder erste Spielminuten sammeln konnten.

Bei den Pfarrkirchenern scheinen die Probleme in dieser Hinsicht deutlich geringer zu sein, denn zumindest ihre angestammte Offensivabteilung mit Raphael Linke (9 Tore / 3 Assists), Felix Heudecker (8/5) und Fabian Kölbl (3/5) ist im regelmäßigen Einsatz und konnte durch Pascal Dirnaichner und Mirza Hasanovic in der Winterpause noch aufgepäppelt werden. Das Sorgenkind ist bei den Rottalern aber die Defensive, denn 74 Gegentreffer werden von keinem anderen Bezirksliga-Team auch nicht annähernd erreicht.