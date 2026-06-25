TSV Langquaid testet gegen SV Burgweinting

Zum zweiten Vergleich in der Vorbereitungsphase hat der niederbayerische Bezirksligist TSV Langquaid den Oberpfälzer Kreisligisten SV Burgweinting eingeladen. Während die Gastgeber im ersten Testspiel dem Landesliga-Club SV Wenzenbach mit 0:2 unterlagen, trennten sich die Gäste vom Kreisklassisten TSV Wacker 50 in Neutraubling 3:3.

Die Laabertaler, die zuletzt nur ein Mini-Aufgebot zur Verfügung hatten, können diesmal auf einen größeren Kader setzen, wenn auch die in den USA bei der Fußball-WM weilenden Thomas Blabl und Markus Weiherer noch nicht auflaufen können. Eine Verletzung setzt Torhüter Michael Pinzinger außer Gefecht. Mit dabei sein dürften wieder der spielende Co-Trainer Christoph Blabl, Defensiv-Ruhepol Christian Ludwig sowie die Angreifer Aaron Bice und Alex Santander Muñoz. Auch auf die aufgerückten A-Junioren kann Coach Matthias Eisenschenk diesmal zugreifen.

Bei den Regensburger Vorstädtern kam es nach der auf dem 4. Platz abgeschlossenen Spielrunde einen totalen Umbruch, was an 14 Abgängen und zwölf Zugängen unschwer abzulesen ist. Alles andere als eine leichte Aufgabe für Trainer Markus Kandsperger, dessen Söhne Dennis und Kevin ja den TSV verstärken und der auf vier der fünf torhungrigsten Spieler der vergangenen Saison - Matthias Braun (9 Tore), Niklas Lublow (9), Florian Schlegel (6), Alexander Bucher (4) - und Keeper Jonas Weise in Zukunft verzichten muss. Im ersten Testspiel schenkte er bereits neun Neulingen sein Vertrauen.