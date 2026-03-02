TSV Langquaid testet gegen SpVgg Hainsacker von Martin Zeilhofer · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

SpVgg Hainsacker heute um 19.15 Uhr auf dem Schulsportplatz zu Gast ----- Nach vier Vorbereitungsspielen auf auswärtigen Sportanlagen stellt sich der Bezirksligist TSV Langquaid erstmals in diesem Jahr vor heimischer Kulisse vor. Als Testpartner kommt die SpVgg Hainsacker, die derzeit den 10. Rang in der Oberpfalz-Süd-Bezirksliga einnimmt. In ihren bisherigen vier Vergleichen erreichte sie eine durchwachsene Bilanz gegen drei Kreisligisten, gegen den FSV/VfB Straubing gab es eine 1:2-Niederlage. Das Team von Trainer Jürgen Schneider verzeichnete in der Winterpause einen Neuzugang, nämlich Thomas Hammling (FC Monheim), der sich zuletzt beim 5:1 gegen den SV Harting gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen konnte. Die Spielvereinigung, bei der die Langquaider vor dieser Saison ein Testspiel mit 2:1 für sich entschieden, vertraut auf Schlussmann David Morgenschweis und hat in Simon Fürst (8 Tore / 2 Assists), Simon Krause (4/2), Robin Peter (3/0) und Simon Pitzl (2/6) ihre auffälligsten Offensivkräfte.

Die Weiß-Blauen, die ein taffes Vorbereitungsprogramm zu absolvieren haben, sind innerhalb von sieben Tagen bereits zum vierten Mal - freilich dosiert - im Einsatz. Bisher konnten sie auf fast alle der 24 Kaderspieler zurückgreifen und ihnen Spielpraxis zukommen lassen, nur die Mittelfeldasse Florian Brunner und Korbinian Köppel konnten noch nicht mitwirken und werden voraussichtlich weiterhin fehlen. Genauso ist Benedikt Köppel zur Tatenlosigkeit verurteilt, doch die Hoffnung auf einen Startelf-Einsatz beim Wiederauftakt gegen den ATSV Kelheim in 18 Tagen ist vorhanden. Im Tor wird diesmal wieder David Meißner für Jannick Möller stehen. Ob Trainer Matthias Eisenschenk auf die schwächere Vorstellung seiner Defensivformation - die ansonsten äußerst zuverlässig agiert - reagieren wird und weitere Experimente wagt? Auch in der Offensive hat er aufgrund des ausgeglichenen Kaders einige Optionen und wird mit der einen oder anderen Variante liebäugeln.