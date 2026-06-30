TSV Langquaid testet erfolgreich gegen SG Sandharlanden/Bad Gögging

– Foto: Martin Zeilhofer

Die erste Möglichkeit hatten sich jedoch nach einer Viertelstunde die SGler erspielt, doch im Abschluss zeigten sich diese nicht entschlossen genug, so dass Abwehr und Keeper David Meißner noch eingreifen konnten. Auf der Gegenseite setzte Alex Santander Muñoz in der 20. Minute eine Slodarz-Flanke per Flugkopfball über die Querlatte, ehe Liridon Haljimi mit einem Flachschuss in der 27. Minute das Gehäuse knapp verpasste.

Gegen die SG Sandharlanden/Bad Gögging - in der vergangenen Saison als Aufsteiger guter Siebter in der Kreisliga Donau-Laaber - absolvierte der TSV Langquaid seinen zweiten Test in der Vorbereitung auf die am 17. Juli startende Bezirksligarunde 2026/27. Die Gäste, die sich dankenswerterweise sehr kurzfristig für diesen Vergeich zur Verfügung gestellt hatten, hielten im ersten Durchgang ausgezeichnet mit und mussten erst in der Nachspielzeit den ersten Gegentreffer durch Kevin Kandsperger hinnehmen, nachdem Schlussmann Francesco Priviteren unmittelbar vorher einen Schlegel-Schuss noch abgewehrt hatte.

In Hälfte zwei konnten die Hausherren gegen die nachlassende Spielgemeinschaft den Druck erhöhen und schon in der 51. Minute dank eines konsequenten Abschluss nach Solo durch Patrick Slodarz auf 2:0 erhöhen. Drei Minuten später hatte Jonas Brunner den dritten Treffer auf dem Fuß, der dann Aaron Bice in der 56. Minute mit einem Flachschuss aus elf Metern - Vorarbeit von Jonas Brunner - glückte. Florian Brunner war der Vorlagen-Lieferant für das 4:0 durch Alex Santander Muñoz in der 64. Minute. In der 68. Minute war dann sogar der fünfte Treffer fällig. als Alex Santander Muñoz im Strafraum von den Beinen geholt wurde und den Strafstoß selbst zum 5:0 sicher verwandelte. Luka Vukovic jagte in der 79. Minute ein Geschoss knapp über den Balken, bevor zehn Minuten später ein Eigentor - Florian Brunner hatte sich im Strafraum elanvoll durchgesetzt und mit einem dann abgefälschten Schuss abgeschlossen - den 6:0-Endstand besiegelte.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Zuerst darf ich mich bei meinem Trainerkollegen Thomas Huber und seinem Team bedanken, dass sie recht kurzfristig diesem Testspiel zugesagt haben. Der Sieg war sicherlich verdient und tut uns auch - nach längerer Durststrecke - recht gut. Es gibt noch einiges an Mängeln - wie zum Beispiel fehlende Passgenauigkeit - abzustellen. Bereits nächsten Samstag, voraussichtlich um 15.00 Uhr, erwarten wir den enorm verstärkten Landesligisten TSV Bad Abbach zum dritten Vorbereitungsspiel, in dem wir sicherlich sehr stark gefordert werden. Wer von den heute nicht auflaufenden Akteuren - darunter Oliver Janek, Dennis Kandsperger, Benedikt Köppel, Jannik Möller, Michael Pinzinger - dabei sein kann, steht derzeit noch nicht fest."

TSV Langquaid: David Meissner - Christoph Blabl (C), Christian Ludwig (71. Thomas Blabl), Patrick Slodarz, Florian Brunner, Leon Schlegel (62. Chris Gräßlin), Liridon Haljimi (62. Philipp Mayerhofer), Timo Sterl (62. Noah Langner), Aaron Bice (62. Alex Santander Muñoz), Kevin Kandsperger (71. Markus Weiherer), Jonas Brunner (62. Luka Vukovic) - Trainer: Matthias Eisenschenk - Spielender Co-Trainer: Christoph Blabl

SG Sandharlanden / Gögging: Francesco Privitera (70. Patrick Plank) - Sebastian Zott (73. Nick Friedrich), Tim Finster (42. Daniel Kraus) (73. Gabriel März), Florian Stöckl, Daniel Kraus (29. Eric Deppner) (73. Gabriel März), Maximilian Told, Marius Told, Lukas Meinzer, Maximilian Wörle, Andreas Schneider, Felix Beilfuß - Trainer: Thomas Huber

Schiedsrichter: Josef Ingerl - Zuschauer: 67

Tore: 1:0 Kevin Kandsperger (45.), 2:0 Patrick Slodarz (51.), 3:0 Aaron Bice (56.), 4:0 Alex Santander Muñoz (64.), 5:0 Alex Santander Muñoz (68. Foulelfmeter), 6:0 Maximilian Told (89. Eigentor)