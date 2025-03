– Foto: Martin Zeilhofer

TSV Langquaid testet erfolg- und torreich

7:4-Erfolg der Laabertaler gegen den TSV Lindberg im slowenischen Trainingscamp ---------- Wohl erstmals trafen die beiden niederbayerischen Teams vom TSV Lindberg, Siebter in der Kreisliga Straubing, und vom TSV Langquaid, Sechster in der Bezirksliga West, aufeinander - und zwar im slowenischen Velenje, wo beide sich in ihrem jeweiligen Trainingslager auf die kommende Restrückrunde einstimmten.

Die beiden Mannschaften testeten nach einigen schweißtreibenden Einheiten zum Abschluss auf Kunstrasen und lieferten sich eine abwechslungs- und torreiche Partie. Sicherlich bemerkenswert ist, dass die Bayerwaldler von einigen Zuschauern stimmgewaltig und mit Fahnen unterstützt wurden, die eigens für diese Partie eine über 500 Kilometer weite Anreise auf sich genommen hatten. Nach einem anfänglichen Abtasten setzte der Bezirksligist nach acht Minuten ein erstes, gleich dreifaches Ausrufezeichen, als Florian Brunner und Daniel Beerschneider unmittelbar hintereinander die Kugel an den Pfosten jagten und Markus Weiherer sie aus bester Position über die Querlatte beförderte. Die kalte Dusche folgte postwendend, denn Maximilian Straub nutzte einen Abwehrfehler gekonnt zum Führungstreffer der Lindberger. Darauf antworteten die Wax-Schützlinge mit einer furiosen halben Stunde. In der 17. Minute hob Philipp Mayerhofer einen abgewehrten Schauer-Flankenball über Torwart und Verteidigung hinweg zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Klasse-Kombination über die rechte Seite schloss Daniel Beerschneider ab, scheiterte jedoch an der Faustabwehr des Schlussmannes, bevor Bastian Blenke in der 20. Minute eine Brunner-Vorarbeit zum 2:1 verwerten konnte. Sechs Minuten später wurde am linken Flügel über Andreas Steffel und Daniel Beerschneider der nächste Treffer eingeleitet, für den Markus Weiherer verantwortlich zeichnete. Nach einem gut getimten Vertikalpass von Benedikt Köppel stand Daniel Beerschneider alleine vor dem glänzend reagierenden Lindberger Goalie. Florian Brunner setzte dann Daniel Beerschneider geschickt in Szene, der mit einem feinen Heber auf 4:1 stellte. Weitere gute Möglichkeiten nach einer Schauer-Flanke und durch Florian Brunner bzw. Daniel Beerschneider verpufften. Kurz vor dem Pausenpfiff des slowenischen Referees erhöhte der spielfreudige Markus Weiherer nach Brunner-Zuspiel auf 5:1.