TSV Langquaid startet mit Heimniederlage

0:2-Niederlage gegen den Neu-Landesligisten SV Wenzenbach --- Wohl erstmals in ihrer Vereinsgeschichte trafen der TSV Langquaid und der frischgebackene Landesligist SV Wenzenbach aufeinander. Auf dem satten Grün der Schulsportanlage entwickelte sich bei Temperaturen über 30°C eine von beiden Teams intensiv geführte Partie, in der die Regensburger Vorstädter schon einen Schritt weiter schienen als die Laabertaler, die aus verschiedenen Gründen nur zwei Wechselspieler aufbieten konnten. Die Handlungsmöglichkeiten von Sepp Schuderer - neuer Trainer der Gäste - waren hier nach den zehn Neuverpflichtungen mit sieben Akteuren auf der Ersatzbank weitaus größer..

Die SVler überraschten die neuformierte TSV-Abwehr bereits in der 3. Minute durch den wendigen Nico Sturm, der mit einem sehenswerten Treffer Schlussmann Jannik Möller keine Eingriffsmöglichkeit ließ. Abgesehen davon stand die erste halbe Stunde aber im Zeichen der Hausherren, die durch den agilen Jonas Brunner, den durch einen Schiedsrichterpfiff zu Unrecht ausgebremsten Liridon Haljimi und bei zwei weiteren Hochkarätern vor dem Ausgleich standen.

Dann übernahmen jedoch die Wenzenbacher allmählich das Kommando und die Eisenschenk-Schützlinge durften sich bei den Torhütern Jannik Möller und später bei Dominik Eder bedanken, dass der Rückstand nicht weiter anwuchs. So hatten die eingewechselten Brian Naze und Jakob Klier in der 70. Minute gerade zwei Großchancen liegengelassen, ehe ein fein herausgespielter Treffer durch Matteo D'Errico zwei Minuten später das vorentscheidende 0:2 erbrachte. Bei weiteren guten Gelegenheiten um die 75. Minute - so bei einem Kaiser-Kopfball nach einem Eckstoß - drohten weitere Gegentreffer, ehe die Weiß-Blauen ihrerseits auch mehrfach vor einem Torerfolg standen. Benedikt Köppel steuerte in der 81. Minute alleine auf Keeper Stefan Glötzl zu, der jedoch zur Ecke abwehren konnte. Luka Vukovic feuerte aus 22 Metern in der 86. Minute an die Querlatte, die Dennis Kandsperger in der 60. Minute mit einem Freistoß auch schon anvisiert hatte. Letztlich blieb es beim 2:0 der Gäste in einer Partie, in der der junge Oliver Janek im TSV-Mittelfeld eine gelungene Premiere feierte und die in Schiedsrichter Jakob Risse einen umsichtigen Leiter hatte.