TSV Langquaid schließt Vorbereitung mit 2:0-Sieg ab von Martin Zeilhofer · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Laabertaler bezwingen Kreisligisten SG Offenstetten/Rohr bei der Generalprobe ----- Ein Vorbereitungsspiel mit Derbycharakter stand ganz am Schluss der Vorbereitungsperiode auf dem Programm des Bezirksligisten TSV Langquaid. Mit der SG Offenstetten/Rohr, Achtplatzierte in der Kreisliga Donau, wartete ein kampfkräftiges, giftiges Team - allerdings ohne ihren Torjäger Nikolai Wöhrl - auf die Eisenschenk-Mannen, die sich mit zunehmender Spielzeit Vorteile und letztendlich einen Abschlusserfolg sichern konnten.

Eine ausgeglichene Halbzeit lang sahen über 100 Zuschauer auf dem für beide Teams nicht leicht zu bespielenden Naturrasen in Rohr zwei Mannschaften, die sich nur wenig Raum und Zeit ließen, um ein Spiel zu entwickeln. Torchancen blieben Mangelware, so dass sowohl Torhüter David Stuhlmüller (SG) als auch Schlussmann David Meißner (TSV) kaum ernsthaft eingreifen mussten. Nur selten drohte Gefahr: Einmal als Stefan Schauers Abschluss (12.) zur Ecke geblockt wurde und einmal als Nick Pesls Kopfball (15.) nach Handschuh-Freistoß zu hoch angesetzt war. Deutlich mehr Strafraumaktionen gab es im zweiten Durchgang. Die erste Großchance gewährte ein Langquaider Fehlpass den Hausherren, doch der in der 57. Minute allein auf Keeper David Meißner zulaufende Nick Pesl fand in diesem seinen Meister. Vier Minuten später fiel dann auf der Gegenseite der erste Treffer: Liridon Haljimi wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Golo Schricker (FC Hohenthann) entschied ohne zu zögern auf Elfmeter, den der Gefoulte sicher zum 0:1 verwandelte. In der 63. Minute tropfte ein von Timo Sterl getretener Eckball von der Querlatte ins Feld zurück, ehe in der 65. Minute ein verunglückter Querpass Maximilian Handschuh in gute Position brachte, aber erneut Goalie David Meißner Endstation war. MIt einem 40m-Ball hätte Stefan Schauer in der 71. Minute den zu weit vor seinem Gehäuse stehenden SG-Torwart beinahe überrascht, bevor auf der Gegenseite Robin Plötz aus spitzem Winkel verzog und den eingewechselten TSV-Torhüter Jannik Möller nicht prüfen konnte.