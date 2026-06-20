TSV Langquaid probt gegen Neu-Landesligisten von Martin Zeilhofer · Heute, 07:56 Uhr · 0 Leser

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Morgen, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid SV Wenzenbach Wenzenbach 16:00 PUSH

Vergleich mit SV Wenzenbach am Sonntag um 16.00 Uhr auf der Schulsportanlage --- Nach fünf intensiven Trainingseinheiten steht beim Bezirksligisten TSV Langquaid mit Trainer Matthias Eisenschenk ein erster Test an. Als Spielpartner wurde der SV Wenzenbach auserkoren, der trotz Dissonanzen auf der Trainerposition - überraschender Rücktritt von Trainer-Ikone Günter Brandl - als Relegant erstmals in der 77-jährigen Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. Mit dem neuen und erfahrenen Coach Sepp Schuderer und zehn Neuverpflichtungen wird das Unternehmen "Klassenerhalt" zuversichtlich angegangen. Unter den Zugängen befinden sich mit Torwart Max Baierl (SF Ursulapoppenricht), den Defensivspielern Lukas Kaiser (FC Tegernheim) und Roger Paul (FC Thalmassing) sowie den Offensivkräften Malik Traore (ASV Neumarkt), Karim Nerl (1. FC Bad Kötzting), Jakob Klier (SV Fortuna Regensubrg) und David Ezeibe (FC Kosova Regensburg) Akteure, die das Team auf das nötige höhere Niveau heben können. Ein schmerzlicher Verlust ist bei den Gästen sicherlich der Abgang von Torjäger Benjamin Berger zum SC Ettmansdorf.

Deutlich weniger getan hat sich heuer im Spielerkader des TSV Langquaid, zumal man bei den Laabertalern viel Vertrauen in das bisherige Aufgebot hat. Dennoch müssen die verletzungs- und berufsbedingten Karriereenden von Koribinian Köppel, Marvin Lang und Michael Schwank und die halbjährige Stand-by-Position von Stefan Schauer erst verkraftet werden. Mit dem heimkehrenden Stürmer Oliver Janek (TSV Kareth Lappersdorf) und Torhüter Michael Pinzinger (SpVgg Kapfelberg) haben sich zwei bestens ausgebildete Nachwuchstalente mit Perspektive angeschlossen und auch der routinierte Chris Gräßlin stellt sich - nach einem Jahr beim Kreisklassen-AufsteigerTSV Herrngiersdorf - wieder in den Dienst des Bezirksligisten. Zudem ist die Hoffnung groß, dass der eine oder andere junge Spieler aus den Reihen der A-Junioren - wie zum Bespiel die Lauerer-Brüder Tizian und Linus, Philipp Mayerhofer, Tim Schultes und Maximilian Stummer - oder der "Zweiten" - wie Veit Dürmeier und Severin Steger- näher an die "Erste" heranrücken und den Konkurrenzkampf beleben. Das Gerüst werden aber nach wie vor auch schon höherklassig erprobte und erfahrene Spieler wie Kapitän Christoph Blabl, Abwehrrecke Christian Ludwig, die Mittelfeldasse Florian Brunner und Benedikt Köppel, die Offensivwaffen Aaron Bice und Alex Santander-Munoz und die vielseitig verwendbaren Kandsperger-Brüder Dennis und Kevin bilden. Gewiss umkämpft sein wird der verantwortungsvolle Job des Torhüters, um den sich mit David Meißner, Jannik Möller und Michael Pinzinger drei Schlussleute bewerben.