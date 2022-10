– Foto: Martin Zeilhofer

TSV Langquaid nun im Abstiegskampf angekommen

1:2-Heimniederlage gegen gefährdete Eintracht Landshut --------- Was sich bereits nach den letzten beiden Auswärtspartien abzeichnete ist nun nach der 1:2-Heimpleite gegen den jetzigen Tabellenvierzehnten, den FC Eintracht Landshut, eingetreten - der TSV Langquaid ist mitten im Abstiegskampf. Obwohl sich die Personalsituation im Vergleich zur Vorwoche etwas gebessert hatte, fanden die Laabertaler vor allem im ersten Durchgang nicht zu ihrem Spiel und sahen fast tatenlos zu, wie sich die Martinstürmler Feld- und Chancenvorteile erliefen und erspielten. Bereits nach drei Minuten konnte Keeper Christoph Schmaus nach einem kurzen Rückpass gerade noch vor einem anstürmenden Landshuter retten. Der Führungstreffer nach 22 Minuten durch Mohammadreza Shamloo entsprach dann schon dem Spielverlauf, wäre aber durch Verteidiger Markus Weiherer auf der Torlionie beinahe noch verhindert worden. Die Offensive des TSV kam bis zum Pausenpfiff des gut pfeifenden Schiedsrichters Julius Albrecht (FC Seeshaupt) kaum auf Touren, so dass FC-Schlussmann Firat Güzel lange einen ruhigen Nachmittag verbrachte. In der 38. Minute ließ sich die TSV-Abwehr ein weiteres Mal aushebeln, als nach einem vertikalen Pass Spielertrainer Ali Attieh von der Torauslinie ungestört flanken durfte und Fazli Seferi die Kugel mit der Brust über die Linie drückte, 0:2.

Mit einem Dreifach-Wechsel reagierte Trainer Andreas Müller auf die maue 45-Minuten-Vorstellung seiner Schützlinge, stärkte durch das Einwechseln von Lukas Meinzer, Leon Rautenberg und Christoph Weigl auch das offensive Element und konnte eine stärker werdende TSV-Elf erleben. Die Gäste zogen sich angesichts ihrer komfortablen Führung etwas weiter zurück und bevorzugten das Konterspiel. Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware, ehe sich die Weiß-Blauen zu einer viertelstündigen Schlussoffensive incl. der sechsminütigen Nachspielzeit aufrafften, die das Schiedsrichter-Gespann vor einige knifflige Situationen im Strafraum der Eintrachtler stellte. Zunächst konnte sich sich der Referee nach einem elfmeterreifen Foul an Leon Rautenberg nicht zu einer entsprechenden Würdigung durchringen, ehe Daniel Beerschneiders Abschluss aus spitzem Winkel nach Meinzer-Vorarbeit im Netz zappelte. Die folgende Abseitsentscheidung - wie sporttotal.tv-Bilder zeigen - erfolgte hier zu Unrecht. In der 89. Minute fiel dann doch noch der Anschlusstreffer: Daniel Beerschneider war am Eintracht-Goalie gescheitert, den abgewehrten Ball beförderte der in den Angriff georderte Christoph Blabl in die Maschen, 1:2. Dann hatten die Gäste die endgültige Entscheidung auf dem Fuß: Kiryl Bandarenka lief alleine auf TSV-Zerberus Schmaus zu, der jedoch bravourös den dritten Treffer vereitelte. Kurz vor dem Abpfiff noch die Ausgleichschance: Ein weiter Pass schickte Daniel Beerschneider auf die Reise, der düpierte seien Gegenspieler, doch der "Schlenzer" war zu hoch angesetzt. Lezten Endes hatten sich die cleveren Gäste aufgrund ihrer guten ersten Hälfte den Auswärtsserfolg vor 140 Zuschauern verdient und damit den Anschluss an das rettende Ufer erreicht.