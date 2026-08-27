TSV Langquaid nimmt Pokalhürde in Oberhatzkofen

– Foto: Martin Zeilhofer

Eine Halbzeit lang bot die SG Rottenburg/Oberhatzkofen, derzeit Spitzenreiter in der Kreisklasse Kelheim, dem Bezirksligisten TSV Langquaid Paroli und konnte beim 1:1-Pausenstand noch auf ein Vordringen in das Viertelfinale hoffen. Die Partie unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Rupert Diekmann (SV Saal) und vor fast 200 Zuschauern begann mit einem Paukenschlag, denn bereits nach sieben Minuten lag der gastgebende Außenseiter durch Tobias Neumaier, der einen feinen Pass von Oleg Kirpitschjow aufgenommen hatte, mit 1:0 in Front. Danach nahmen die Langquaider immer mehr das Heft in die Hand und hatten in einigen Szenen den Ausgleich vor Augen, doch zweimal rettete die Querlatte - einmal bei einer Rückgabe eines SG-Akteurs in der 10. Minute, einmal bei einem Kandsperger-Geschoss in der 25. Minute - und zweimal Keeper Emre Elmas, der sich weder bei einem Distanzschuss von Florian Brunner (22.) noch bei einem Knaller von Thomas Blabl (33.) überwinden ließ. In der 40. Minute drohte den Gästen der zweite Gegentreffer, aber Michael Pinzinger blieb Sieger im 1:1-Duell mit Oleg Kirpitschjow. Der umtriebige Kevin Kandsperger besorgte dann eine Minute vor dem Halbzeitpfiff nach Vorarbeit von Luka Vukovic den überfälligen 1:1-Ausgleichstreffer.

Mit Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte die Eisenschenk-Elf die Schlagzahl, wobei der SG-Goalie in der 50. Minute gegen Jonas Brunner noch Schlimmeres verhinderte, fünf Minuten später dann doch das Nachsehen hatte: Jonas Brunner war bei seinem Solo nicht zu stoppen und sein abgewehrter Schuss wurde von Leon Schlegel in die Maschen befördert, 1:2. In der 58. Minute legte Christoph Blabl mit der Brust ab auf Kevin Kandsperger, der jedoch aus acht Metern Entfernung die Vorentscheidung verpasste. Nachdem Oleg Kirpitschjow einen 23 m-Freistoß in der 61. Minute ins Fangnetz gedonnert hatte, nickte Markus Weiherer zwei Minuten danach eine Bilderbuchflanke von Chris Gräßlin unbedrängt ins Gehäuse, 1:3. Als Kevin Kandsperger nach vertikaler Gräßlin-Vorarbeit in der 66. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 1:4 erhöht hatte, war der Widerstand der Hausherren endgültig gebrochen. Chris Gräßlin blieb es schließlich nach 70 Minuten vorbehalten, seinen guten Auftritt mit dem Treffer zum Endstand von 1:5 zu krönen.