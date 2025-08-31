TSV Langquaid müht sich zu 2:1-Heimerfolg

Tore durch Timo Sterl und Benedikt Köppel bezwingen TV Geisenhausen. - Eine umkämpfte Partie, die am Ende vor 180 Zuschauern einen nicht unverdienten Sieger im TSV Langquaid fand! Der forsch und fair auftretende Aufsteiger TV Geisenhausen - belastet durch eine Minusserie - forderte den ohne Patrick Slodarz auflaufenden Gastgeber bis zum Schlusspfiff des stets die Ruhe bewahrenden Schiedsrichters Javid Jannati (DJK Straubing).

Beide Teams begannen im Waldstadion vorsichtig, als dann Timo Sterl in der 10. Minute mit einem 22 m-Flachschuss TV-Keeper Stefan Rothlehner zum 1:0 überraschte. Zweimal hatte der mit einem großen Aktionsradius ausgestattete Stefan Schauer die gute Möglichkeit auf den zweiten Treffer, doch weder seine Volley-Abnahme aus acht Meter Entfernung in der 18. Minute, noch sein Kopfball nach einer Flanke von Alex Santander Munoz in der 31. Minute schlugen im Kasten der Vilstaler ein. Begünstigt durch eine Disharmonie im Abwehrzentrum hatte es Lorenz Obermeier in der 34. Minute nicht allzu schwer, die Kugel zum Ausgleich über die Linie zu drücken. Ein kleiner Bruch im Spiel der Eisenschenk-Truppe war die Folge und die kampf- wie laufstarken TVler erhielten spür- und sichtbar Auftrieb.

Die Bogner-Schützlinge versteckten sich auch nach dem Wechsel nicht, schafften es aber nur selten echte Torgefahr gegen die von Christoph Blabl gut organisierte Abwehr zu erzeugen. Bedrohlicher waren hingegen die TSV-Offensivaktionen, die freilich mitunter an Präzision und Zielstrebigkeit litten: In der 55. Minute jagte Florian Brunner das Leder nach Pass von Benedikt Köppel etwas überhastet über die Latte, ehe Dennis Kandspergers Zuspiel einen zu hoch angesetzten Bice-Kopfball ermöglichte. Bei einer Schauer-Hereingabe von der rechten Seite hatte Dennis Kandsperger nach einer Stunde sein Visier nicht richtig eingestellt. Die Bemühungen der Weiß-Blauen wurden dann aber doch belohnt: Der unermüdliche Benedikt Köppel bewies Zweikampfvermögen, biss sich durch und lochte zum umjubelten 2:1 für seine Farben ein. Zehnminütige Zeitstrafen für Thomas Steer (80.) und Korbinian Köppel (83.) reduzierten die Spielerzahl auf beiden Seiten. Alles klar machen hätte Jonas Brunner in der 86. Minute können, als er die schönste Kombination des Tages über mehrere Stationen - letzter Querpass von "Geburtstagskind" Aaron Bice - unbedrängt neben den Pfosten setzte. Mit dem dritten Heimsieg hintereinander behält der TSV Langquaid seine Lauerposition in der vorderen Hälfte der Bezirksliga West.