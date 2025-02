TSV Langquaid mit vierter Vorbereitungspartie

Von Spiel zu Spiel und von Trainingseinheit zu Trainingseinheit wächst derzeit die Zufriedenheit des TSV-Trainers Michael Wax mit seinem Team und so ist die Hoffnung groß, dass Christoph Blabl & Co. auch gegen den Rangachten der Bezirksliga Oberpfalz, den VfB Bach, neben der wertvollen Wettkampfpraxis auch ihr Selbstvertrauen durch eine weitere gute Vorstellung stärken können. Die beiden letzten Testpartien konnten sich durchaus sehen lassen, nicht nur was die Ergebnisse betrifft, denn zum kämpferisch-läuferischen Element gesellen sich immer mehr Spielvermögen und - verständnis. Begünstigt wird dies sicherlich auch dadurch, dass sich der - freilich knapp besetzte - Kader schon in einem guten Fitnesszustand befindet. Der Einsatz des zuletzt verletzt ausgeschiedenen Florian Brunner ist fraglich, während der eine oder andere aus dem fehlenden halben Dutzend - Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Leon Schlegel, Michael Schwank, Thomas Steffel und Markus Weiherer das Aufgebot wieder bereichern könnte.

Der Testpartner aus dem Weinbauort an der Donau hat vor der Winterpause seine gesteckten Ziele mit Platz 8 wohl nicht ganz erreicht und den zur Relegation berechtigenden zweiten Rang mit 16 Punkten Rückstand aus den Augen verloren. Dennoch möchten die offensivstarken Schützlinge von Trainer Thomas Sommer noch den einen oder andern Platz gut machen, wobei sie auf eine Handvoll torgefährlicher Angreifer setzen können: Julian Wels (9 Tore / 6 Assists), Dino Mrkic (8 / 3), Alexander Ruf (7 / 6), Manuel Dengler (4 / 5) und Peter Dizdar (4 / 2) werden mit Unterstützung des torgefährlichen Kapitäns Maximilian Steinhauer (5 / 2) die TSV-Abwehrformation um Co-Spielertrainer Patrick Slodarz sicherlich fordern und manche Probleme bereiten.