TSV Langquaid mit viel Spielfreude

– Foto: Martin Zeilhofer

Auf dem Kunstrasen in Oberhinkofen fanden nach kurzer Abtastphase die Gäste mit ihrer Lauf- und Spielfreude zu ihrem Spiel, so dass sie nach einer halben Stunde mit drei Treffern vorne lagen. Für das erste Tor sorgte nach elf Minuten Liridon Haljimi, der nach einem Zuspiel von Timo Sterl aus 15 Metern vollstreckte. Nach fünf weiteren Minuten zirkelte Alexander Santander Muñoz einen Freistoß knapp außerhalb der Strafraumgrenze - Leon Schlegel war gefoult worden - in die "lange" Ecke, 2:0. Erneut war dann der gut aufgelegte Alexander Santander Muñoz zur Stelle, als es galt, in der 29. Minute einen Steckpass von Dennis Kandsperger zum 3:0 zu verwerten. In der restlichen Viertelstunde des ersten Durchgangs fanden sich die Wohlmann-Schützlinge besser zurecht und wurden kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Besim Hisenaj (Regensburg) für ihre verstärkten Bemühungen belohnt: Moritz Stich verkürzte per Foulelfmeter gegen den ansonsten kaum geprüften Schlussmann Jannik Möller auf 3:1. Zehn Minuten vorher hatte Alexander Santander Muñoz nach einem feinen Pass von Veit Dürmeier den vierten TSV-Treffer auf dem Fuß, doch FC-Torhüter Matthias Wittenzellner entschärfte das Geschoss.

Mit Wiederanpfiff verlagerte sich das Geschehen erneut deutlich in die Hälfte der "Roosters", die zunächst bei drei großen Möglichkeiten der Laabertaler noch ungeschoren davonkamen. In der 57. Minute war es jedoch soweit: Spielgestalter Benedikt Köppel nutzte einen Torwart-Abpraller - Alexander Santander Muñoz hatte abgezogen - und drückte diesen über die Linie zum 4:1. Drei Minuten danach leitete Timo Sterl einen weiten Ludwig-Diagonalball direkt weiter zu Alexander Santander-Muñoz, der zum 5:1 einlenkte. Das halbe Dutzend war dann voll, als Jonas Brunner in der 63. Minute - nach Weiherer-Vorarbeit - präzise die entfernte linke Ecke anvisierte. Nachdem Jonas Brunner eine weitere gute Möglichkeit nach einer Schwank-Hereingabe vergeben hatte, hämmerte der aufgerückte Noah Langner nach einem Vukovic-Querpass das Leder an den rechten Alu-Winkel. Der siebte Treffer ging schließlich in der 82. Minute auf das Konto von Thomas Blabl, der in der 61. Minute seinen Bruder Christoph in der Rolle des Abwehrchefs abgelöst hatte, wobei er die Kugel im Anschluss an eine Schwank-Ecke zunächst an den Querbalken gesetzt hatte, im Nachsetzen aber per Kopf einnetzen konnte. Etwas leichtfertig vergab Jonas Brunner eine Großchance fünf Minuten vor dem Abpfiff, als er alleine vor dem FC-Goalie den Ball neben den linken Pfosten setzte.