TSV Langquaid mit toller Teamleistung gegen Titelaspiranten Türk Gücü

Bezirksligaspiel auf hohem Niveau endet 2:2. --- Ihr Kommen nicht zu bereuen brauchten 170 Zuschauer, die im Langquaider Waldstadion rasante 90 Minuten miterleben und mit ihren Mannschaften mitfiebern konnten. Vom Start weg gingen beide Mannschaften hohes Tempo und sorgten bereits in der ersten Viertelstunde für Alarm vor dem jeweiligen Kasten. Die Straubinger waren bei Freistößen an der Strafraumgrenze in der 7. und 11. Minute gefährlich, doch TSV-Schlussmann Jannik Möller zeigte sich beide Male hellwach. Auf der anderen Seite verfehlte der frei stehende Alex Santander Muñoz in der 9. Minute einen Flachpass von Kevin Kandsperger nur um Zentimeter, dann bediente - fünf Minuten später - Jonas Brunner erneut seinen Stürmerkollegen, dessen Schuss von Keeper Gheorghe Calin zur Ecke gelenkt wurde. Nach einer guten halben Stunde belohnten sich die Hausherren für ihr intensives Offensivspiel, als Kevin Kandsperger aus der Drehung nach Vorarbeit von Jonas Brunner und Benedikt Köppel zum 1:0 einschoss. Danach hatten sie zwei gute Möglichkeiten zum Ausbau der Führung. Der zweikampfstarke Patrick Slodarz feuerte in der 38. Minute aus 20 Metern knapp über die Querlatte und nach einem feinen Konter in Überzahl legte Liridon Haljimi die Kugel in die Hände des TG-Torhüters. Kurz vor der Pause gelang den Donaustädtern der 1:1-Ausgleich durch Almir Mesanovic, wobei Schiedsrichter Andreas Kloiber (SV Grainet) und sein Linienassistent eine klare Abseitsstellung des Flankengebers übersehen hatten.

Die Truppe von Spielertrainer Asllan Shalaj, der kurzfristig selbst nicht mitwirken konnte, musste in der 55. Minute erneut einem Rückstand hinterherlaufen, als Alex Santander Muñoz - von Benedikt Köppel und Jonas Brunner gut in Szene gesetzt - konsequent abschließen konnte, 2:1. Danach steigerten sich die Gäste zu ihrer besten Phase und die Abwehr um "Turm" Christoph Blabl hatte alle Hände voll zu tun, um sich ihres Ansturms zu erwehren. Gekonnt herausgespielt war nach 65 Minuten der Treffer zum 2:2, für den Torjäger Ashour Abraham kaltschnäuzig nach schnellem Flügelspiel sorgte. Allmählich ebbte das Türk-Gücü-Offensivfeuer wieder ab und die Labertaler hatten in der Schluss-Viertelstunde noch zweimal den Siegtreffer vor Augen: In der 77. Minute setzte der eingewechselte Aaron Bice eine flotte Köppel-Vorarbeit volley neben den rechten Pfosten, und in der Nachspielzeit hob der nachsetzende TSV-Torjäger die Kugel aus spitzem Winkel auf das Tor, doch ein TG-Verteidiger rettete den Gäubodenstädtern auf der Linie das Unentschieden.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Das Spiel stand für uns unter ungünstigen Vorzeichen, denn personell - es fehlten sieben Kader-Spieler - kommen wir derzeit fast auf dem Zahnfleisch daher. Denoch darf ich heute meinem Team für eine rundum überzeugende Leistung gegen einen spielstarken Gegner ein großes Lob aussprechen. Wir sind mit dem Remis zufrieden, auch wenn wir mit etwas Glück einen Dreier hätten einfahren können. Mit dem engagierten Auftritt unseres gesamten Teams haben wir die Messlatte für die letzten vier Spiele vor der Winterpause hoch gelegt. Zum Vorrundenende bin ich zwar mit unserem grundsätzlichen Auftreten, aber nicht ganz mit unseren erreichten 26 Punkten - Ziel war ein Zwei-Punkte-Schnitt - zufrieden. Da haben wir einige Punkte vor allem zuhause liegen lassen. Der Start in die Rückrunde beschert uns nun eine alles andere als leichte Aufgabe mit einem Nachbarderby gegen den um Anschluss ringenden FC Walkertshofen."