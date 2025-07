TSV Langquaid mit Test in Offenstetten

Viertes Vorbereitungsspiel beim Kreisligisten SG Offenstetten/Rohr ---- Das vierte von fünf Vorbereitungspartien führt den Bezirksligisten TSV Langquaid zum Kreisligisten SG Offenstetten/Rohr. Die Abensberger Vorstädter haben mit zwei erfolgreichen Partien beim SV Münchnerau (0:1) und gegen die SG Großmuß/Hausen (3:1) und dem missratenen Totopokalturnier eine ergebnismäßig durchwachsene Vorbereitungsphase absolviert und wollen sich mit einer ansprechenden Leistung gegen den Bezirksliga-Dino aus der Nachbarschaft Selbstvertrauen für den Auftakt in der Kreisliga Donau-Laaber holen. Die Spielgemeinschaft, die nach ihrem Aufstieg mit ihrem Trainergespann Bindorfer / Babic eine überzeugende erste Runde in der Kreisliga gespielt hat, hat seinen Kader durch zwei aus der eigenen Jugend nachrückende Talente, den zuletzt pausierenden Nick Pesl (früher JFG Haidau 08) und den Langquaider Thomas Steffel ergänzt. Auffälligster Spieler der Gastgeber ist Torjäger Nikolai Wöhrl (16 Tore / 10 Assists), dem in puncto Torgefährlichkeit Jakob Stocker (7 / 6) und Thomas Kegel (6 /3 ) am nächsten kommen. Auch der ehemalige TSVler Christoph Weigl steuerte vier Treffer im letzten Spieljahr bei.