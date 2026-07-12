TSV Langquaid mit gelungener Generalprobe

Das fünfte und letzte Testspiel führte den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid zum Klassenkollegen TB/ASV Regenstauf in die Oberpfalz. Die als Meisterschaftsanwärter gehandelten Regenstaufer - zuletzt Dritter in der Bezirksliga Süd - verlangten den Laabertalern, die Oliver Janek, Jannik Möller, Stefan Schauer und Luka Vukovic nicht einsetzen konnten, alles ab, so dass von einer echten Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am folgenden Samstag in Aiglsbach die Rede sein konnte.

Die Eisenschenk-/Blabl-Truppe fand gut in die Partie und lag nach elf Minuten durch einen Treffer von Alex Santander-Muñoz mit 0:1 in Front. Durch ihren Top-Torjäger Alper Sökmez geland den Hausherren in der 29. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Spielstand gingen die beiden auf Augenhöhe operierenden Kontrahenten beim Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Anton Steinwender (TSV Kareth-Lappersdorf) in die Pause.