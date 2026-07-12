TSV Langquaid mit gelungener Generalprobe

2:1-Erfolg beim TB/ASV Regenstauf
Das fünfte und letzte Testspiel führte den niederbayerischen Bezirksligisten TSV Langquaid zum Klassenkollegen TB/ASV Regenstauf in die Oberpfalz. Die als Meisterschaftsanwärter gehandelten Regenstaufer - zuletzt Dritter in der Bezirksliga Süd - verlangten den Laabertalern, die Oliver Janek, Jannik Möller, Stefan Schauer und Luka Vukovic nicht einsetzen konnten, alles ab, so dass von einer echten Generalprobe vor dem Punktspielauftakt am folgenden Samstag in Aiglsbach die Rede sein konnte.
Die Eisenschenk-/Blabl-Truppe fand gut in die Partie und lag nach elf Minuten durch einen Treffer von Alex Santander-Muñoz mit 0:1 in Front. Durch ihren Top-Torjäger Alper Sökmez geland den Hausherren in der 29. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit diesem Spielstand gingen die beiden auf Augenhöhe operierenden Kontrahenten beim Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Anton Steinwender (TSV Kareth-Lappersdorf) in die Pause.
Leicht verändert - Torwart David Meißner löste Schlussmann Michael Pinzinger und Jonas Brunner den Torschützen Alex Santander Muñoz ab - nahmen die TSVler den zweiten Durchgang auf, in dem sie dann noch weitere sechs Mal frische Akteure brachten. Kevin Kandsperger brachte die weiß-blauen Farben in der 56. Minute nach Slodarz-Flanke erneut in Führung, nachdem er kurz vorher eine Großchance - alleine vor Keeper Michael Lingauer - vergeben hatte. Auch nach dem Siegtreffer hatten die Gäste noch einige hochkarätige Möglichkeiten durch Aaron Bice (59.), Jonas Brunner (64.) und Christoph Blabl (81.) sowie nach einer Flanke von Maximilian Stummer in der 86. Minute, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.
TSV Langquaid: Michael Pinzinger (46. David Meissner) - Christoph Blabl, Christian Ludwig (62. Thomas Blabl), Patrick Slodarz (62. Noah Langner), Florian Brunner (C) (84. Maximilian Stummer), Leon Schlegel (73. Chris Gräßlin), Liridon Haljimi, Timo Sterl, Aaron Bice (84. Tim Schultes), Kevin Kandsperger (73. Markus Weiherer), Alex Santander Muñoz (46. Jonas Brunner) - Trainer: Matthias Eisenschenk
Tore: 0:1 Alex Santander Muñoz (11.), 1:1 Alper Sökmez (29.), 1:2 Kevin Kandsperger (56.)