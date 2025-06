TSV Langquaid mit erstem Test

Begegnung heute, Dienstag, um 19.00 Uhr bei der SpVgg Hainsacker --- Seit zwei Wochen befindet sich der stark veränderte Kader des TSV Langquaid - von den letztjährigen Stammspielern stehen Christoph Aiwanger, Daniel Beerschneider, Andreas Steffel und Christoph Stich nicht mehr zur Verfügung - im Vorbereitungsmodus, nun stellt er sich beim Bezirksliga-Kollegen SpVgg Hainsacker dem ersten freundschaftlichen Vergleich. Trainer Matthias Eisenschenk, neu auf der Kommandobrücke der Laabertaler, nutzt diese Partie zu einer ersten Sichtung und Integration, zumal sich einige Zugänge für die künftige Startelf aufdrängen wollen. Urlaub genießt derzeit noch die künftige Nummer Eins, David Meißner (FC Teisbach), die voraussichtlich von einem der beiden jungen und talentierten Dominik Eder oder Jannick Möller (vorher JFG Donautal Bad Abbach) vertreten wird. Zur bisherigen Abwehrformation, die auch in Zukunft von Christoph Blabl - als einziger TSV-Spieler in die FuPa-Elf des Jahres gewählt - dirigiert werden wird, gesellt sich der routinierte Ex-Ziegetsdorfer Noah Langner. Im Mittelfeld bekommen Florian Brunner, Liridon Haljimi und die Köppel-Brüder Unterstützung durch Marvin Lang (FC Viehhausen) und Timo Sterl (TSV Karteth-Lappersdorf), während die Offensive um Aaron Bice durch Jonas Brunner (TSV Kareth-Lappersdorf), Rückkehrer Kevin Kandsperger (FC Viehhausen), Alex Santander Munoz (TSV Ergoldsbach) - er fehlt noch - und Luka Vukovic (SSV Jahn Regensburg Futsal) bereichert wird. Im Augenblick stehen mit Leon Schlegel, Michael Schwank und Markus Weiherer drei wertvolle Kräfte aus Studien-bzw. Verletzungsgründen (noch) nicht im Aufgebot.

Die SpVgg Hainsacker, die unter Trainer Jürgen Schneider in der Vorsaison den 5. Rang der Bezirksliga-Süd belegte, hat sechs Neuzugänge zu verzeichnen, darunter mit Simon Krause und Simon Pitzl zwei junge Kräfte vom TSV Kareth-Lappersdorf sowie mit dem Ex-Viehhausener Torhüter Alexander Brandl und Niclas Perottoni (SC Regensburg) zwei erfahrene Akteure. Als Torschützen konnten sich zuletzt Luis Lehmann und Bastian Brandl auszeichnen, nachdem sich bereits im Frühjahr Top-Torjäger Kai Dirmeier dem VfB Bach angeschlossen hatte.

Spielbeginn ist am Harreshof 3 in Hainsacker am Dienstag, 24. Juni, um 19.00 Uhr, unter der Leitung von Schiedsrichter Claus Feldmeier (TV Geisling). Bereits am Samnstag, 28. Juni, um 14.45 Uhr steht gegen den Landesliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf das zweite Vorbereitungssspiel auf dem heimischen Schulsportplatz auf dem Programm.