TSV Langquaid im Test-Modus

Labertaler beim Kreisligisten SG Sandharlanden/Bad Gögging --- Überaus gefordert wird der Bezirksligist TSV Langquaid in den nächsten zehn Tagen, in denen drei Vorbereitungsspartien und ein fünftägiges Trainingslager unweit von Barcelona anstehen. Zunächst gilt es in heimischen Gefielden weitere Testspiele zu meistern, wobei mit der SG Sandharlanden/Bad Gögging ein robuster wie ehrgeiziger Spielpartner wartet. Der Aufsteiger schlägt sich bisher in der Kreisliga als Sechster - vor allem auf auswärtigen Plätzen - überaus beachtlich und ist mit Trainer Thomas Huber auf bestem Weg zum Klassenerhalt. Einen kräftigen Anteil daran hat auch der Ex-Langquaider Lukas Meinzer, der das Team als Kapitän anführt und auch als Topscorer (8 Tore / 3 Assists) vorangeht. Doch auch Marius Told (7/1), Sebastian Muschick (4/4) und Markus Haberl (2/6) dürfen von der TSV-Defensive um Christoph Blabl nicht aus den Augen gelassen werden. In der Abwehr stützen sich die SGler auf Schlussmann NIklas Meister.

Auch der Bezirksliga-Oldie TSV Langquaid kann auf zwei starke Schlussleute bauen, zumal neben dem blutjungen Jannik Möller auch der erfahrenere David Meißner bald wieder zur Mannschaft stoßen dürfte. Auf der Ausfallliste stehen weiterhin Florian Brunner, Marvin Lang und Korbinian Köppel, auch wenn der Letztgenannte wieder ins Training eingestiegen ist. Verhindert ist Markus Weiherer., während Aaron Bice und Patrick Slodarz wieder mitwirken können. Ob die TSV-Angreifer um Jonas Brunner und Alexander Santander Munoz wieder ein Offensiv-Feuerwerk abbrennen können wie in der Begegnung mit dem FC Thalmassing?

Spielbeginn ist am Freitag, 27. Februar, 19.00 Uhr, auf der Sportanlage des TSV Bad Gögging an der Heiligenstädter Str. 4a. Schiedsrichter ist Michael Brandl.