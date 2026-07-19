TSV Langquaid gelingt Derbysieg in Aiglsbach von Martin Zeilhofer · Heute, 06:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Überzeugender und überraschender 4:2-Erfolg der Laabertaler --- Mit einer imponierenden kämpferischen und spielerischen Mannschaftsleistung nahm der Bezirksliga-Dino - ohne die verletzten bzw. verhinderten Kaderspieler Oliver Janek, Christian Ludwig, Jannik Möller, Stefan Schauer und Luka Vukovic - die hohe Hürde in der Aiglsbacher Sommerau vor 220 Zuschauern. Die Anfangsminuten gehörten den Gastgebern, die sich nach vier Minuten durch Torjäger Manfred Gröber eine erste Einschusschance erarbeiteten. In der 7. Minute tat sich für Kevin Kandsperger die erste Möglichkeit auf der anderen Seite auf, doch sein Abschluss aus zwölf Metern konnte gerade noch zur Ecke abgewehrt werden. Über die linke TVA-Seite wurde dann der Führungstreffer der Zischler-Mannen vorbereitet, den Keeper Michael Pinzinger zunächst verhindern konnte, gegen den Nachschuss von Markus Schmidt aber machtlos war. Die Laabertaler ließen sich davon jedoch nicht aus der Fassung bringen und intensivierten ihr Offensivspiel. Jonas Brunners Kopfball in der 17. Minute und Florian Brunners flacher Abschluss eine Minute später waren Ausdruck dieser Bemühungen. Dann mussten Langquaids Fans zweimal den Atem anhalten: Michael Pinzinger lenkte ein Reith-Geschoss um den Pfosten und Markus Schmidt jagte die Kugel aus kurzer Distanz über die Querlatte. In der 23. Minute fand Kapitän Florian Brunner mit einem Freistoß den aufgerückten Christoph Blabl, der per Kopf in den Winkel zum 1:1 veredelte. Den Schockzustand der Holledauer nutzten der kaum zu bremsende Florian Brunner - Zuspiel von Liridon Haljimi - mit einer unhaltbaren Bogenlampe nach 25 Minuten und der unermüdliche "Brecher" Aaron Bice in der 33. Minute, der eine Vorarbeit von Patrick Slodarz zum 1:3 verwertete. Der agile Kevin Kandsperger hatte dann vor dem Pausenpfiff sogar noch den vierten Treffer auf dem Fuß, doch Schlussmann Dominik Bals gewann das 1:1-Duell.

Mit zwei guten, aber ungenutzten Freistoßgelegenheiten läutete das Eisenschenk-Team den zweiten Durchgang ein. Ein nicht unumstrittener Foulelfmeter, den der gut mit der nickeligen Partie zurechtkommende Schiedsrichter Andreas Egner (TSV Bodenmais) verhängte, brachte die Grün-Weißen durch den nahezu abgemeldeten Torschützen vom Dienst, Manfred Gröber, wieder heran, 2:3. Die TSVler gaben allerdings die Spielkontrolle nicht mehr ab, prüften bei einem Haljimi-Freistoß den heimischen Goalie und machten in der 71. Minute durch "Man of the Match" Florian Brunner - von Timo Sterl in Szene gesetzt - den Deckel drauf, als sein Schuss aus 18 m in die lange Ecke Mitspieler und Anhang zum vierten Mal jubeln ließ. Dem eingewechselten Markus Weiherer wäre in der Nachspielzeit mit einer ähnlichen Aktion beinahe noch ein weiterer Treffer gelungen.