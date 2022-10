TSV Langquaid gegen FC Eintracht Landshut zum Vorrundenschluss

Zwei Niederlagen in Folge ließen den TSV Langquaid auf einen Relegationsplatz abgleiten, auch wenn die Laabertaler noch ein Heimspiel in der Hinterhand haben. Dennoch wird offenkundig, dass der Tabellen-Blick inzwischen nach unten gerichtet ist und das Müller-Team unbedingt Punkte sammeln muss, um sich von der Gefahrenzone etwas abzusetzen. Mit dem FC Eintracht aus der Bezirkshauptstadt erscheint ein – allerdings erstarkter – Gegner, der als Vorletzter auf den ersten Blick als Punktelieferant dienen könnte. Weit gefehlt! Die Attieh-Schützlinge sind nach der Urlaubszeit dabei, die Kurve zu kriegen und haben zuletzt respektable Ergebnisse und Punkte geholt. Insbesondere der 3:0-Erfolg vor zwei Wochen beim TSV Ergoldsbach beeindruckte.

Von den letzten vier Duellen – davon zwei Totopokalspiele – konnten die Weiß-Blauen kein ein-ziges für sich entscheiden, was die Schwere der Aufgabe noch unterstreicht. Wer soll die Kastanien für den TSV aus dem Feuer holen? Zehn Kader-Akteure standen zuletzt nicht zur Verfügung. Christoph Aiwanger (noch drei Spiele) und letztmals Florian Brunner sind noch gesperrt, Thomas Blabl, Fabian Ertl, Martin Kokrda und Leon Schlegel fehlen weiterhin verletzungsbe-dingt. Aus dem Quartett Xhavit Limani, Christoph Stich, Hannes Wagner und Markus Weiherer erhoffen sich die Verantwortlichen Zuwachs für die Startelf oder zumindest die Wechselbank. Bei den Gästen verdient vor allem die Offensivabteilung Aufmerksamkeit, in der mit dem Ex-Essenbacher Marin Luca und Fazli Seferi zwei torgefährliche Stürmer agieren. Auch Spielertrainer und Schlitzohr Ali Attieh darf nicht aus den Augen gelassen werden. Ob sich die Langquaider Angreifer um Daniel Beerschneider und Mergim Seferi an Torhüter Firat Güzel und Routinier Asmir Omerovic die Zähne ausbeißen? Die beiden vergangenen Heimspiele mit sieben Toren haben freilich gezeigt, dass die Langquaider Chancen herausspielen und in Tore ummünzen können. Nur mit Einsatzfreude, Tempo und hoher Effizienz im Abschluss sind die spielerisch starken Gäste zu bezwingen und drei Punkte zum Vorrundenende im Waldstadion zu behalten.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Julius Albrecht (FC Seeshaupt) beginnt die richtungsweisende Partie am Samstag, 15. Oktober, um 16.00 Uhr im Langquaider Waldstadion. Anschließend kämpft die SG Adlhausen/Langquaid II gegen den SC Postau auf Platz 2 unter Flutlicht um Punkte.