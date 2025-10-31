TSV Langquaid gastiert beim besten Aufsteiger

Formstarker SV Sallach trifft auf auswärtsstarke Langquaider. ----- Vor dem 17. Spieltag in der Bezirksliga West hat sich der SV Sallach zum bestplatzierten Neuling herauskristalliisert und lieferte am Vorsonntag mit dem 2:0-Erfolg beim TV Schierling eine faustdicke Überraschung. Ähnliches erlebten auch die Weiß-Blauen zu Saisonbeginn, als sie gegen den SVS zuhause mit 1:2 den Kürzeren zogen. Doch gerade in einem Derby werden die Karten wieder neu gemischt, so dass die Partie in der Platzhirsch-Arena vor eienr wohl ansehnlichen Zuschauerkulisse völlig offen erscheint. SV-Spielertrainer Markus Biersack hat eine kompakte Elf geformt, die mit Torhüter Ludwig Räuschl, Abwehrchef Florinel Strungariu und den torgefährlichen Johannes Lex (8 Tore / 3 Assists) und Andreas Herreiner (6 / 4) ein stabiles Korsett aufweist und mit enormem Willen den Gegnern zusetzt.

Die Langquaider, die seit sechs Spieltagen ungeschlagen sind, wissen um die Stärke der Geiselhöringer Vorstädter und wollen ihre Vorzüge - eine stabile Defensive und ein schwer auszurechnendes Angriffsverhalten - dagegen setzen. In die Schaltzentrale könnte Benedikt Köppel wieder zurückkehren und zusammen mit seinen lauffreudigen Kollegen das Sturmtrio, für das Aaron Bice, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Alex Santander Munoz, Luka Vukovic und Markus Weiherer in Frage kommen, mit Vorlagen füttern.

Vor einer weiteren Bewährungsprobe steht der Abwehrblock um Kapitän Christoph Blabl, für den voraussichtlich auch Stefan Schauer und Leon Schlegel wieder zur Debatte stehen. Einen guten Eindruck hinterließ bisher Schlussmann Jannik Möller, der zuletzt gegen Walkertshofen der "Zu-Null-Garant" war.