TSV Langquaid gastiert am Ostermontag in Geisenhausen

Das dritte Spiel in Folge gegen einen Aufsteiger bringt der 23. Spieltag der Bezirksliga West am Ostermontag für den TSV Langquaid. Dass die Neulinge eine scharfe Klinge schlagen, erfuhren die Laabertaler zunächst beim SC Falkenberg, wo sie erstmals in der Fremde leer ausgingen, und dann auch im Heimspiel gegen die SpVgg Plattling, dem ebenfalls die Punkte beim 0:1 überlassen werden mussten. Beim verzweifelt um den Klassenerhalt ringenden TV Geisenhausen werden die Punkte nicht niedriger hängen, zumal er beim 1:1 in Schierling ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben hat.

Die Schützlinge von Trainer Gerhard Bogner haben ihren letzten Tabellenplatz in erster Linie der geringen Punktausbeute - nur drei Unentschieden - vor eigenem Publikum zuzuschreiben. Die drei Partien nach der Winterpause erbrachten nur einen Punkt, so dass dringend Zählbares gesammelt werden muss, um zumindest die Relegationsrunde nicht aus den Augen zu verlieren. Die TVGler setzen dabei auf den Torinstinkt ihrer Angreifer - Lorenz Obermeier (8 Tore/1 Assist), Michael Eller (5/1) und Ibragim Aliev (3/4) - und das Können von Schlussmann Stefan Rothlehner.

Das Team des TSV Langquaid, das in der Vorrunde beim 2:1-Sieg erst harten Widerstand der Gäste zu brechen hatte, geht keineswegs mehr favorisiert in die Begegnung und muss auf der schönen Sportanlage vom Anstoß weg vornehmlich auf Kampf setzen, um die Flaute zu beenden. Dazu müsste auch das Torkonto des Teams um Benedikt Köppel, Alex Santander Muñoz und Stefan Schauer aufgestockt werden. Und gerade vor dem folgenden Derby gegen den TV Schierling täte dies nicht nur dem stagnierenden Punktestand gut. Auch Trainer Matthias Eisenschenk würde nur zu gerne die vier Spiele umfassende Sieglos-Serie beenden, um im Rennen um den fünften Tabellenrang zu bleiben.

Spielbeginn ist am Ostermontag, 6. April, um 16.00 Uhr beim TV Geisenhausen. Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Stefan Hartmann (1. FC Passau)

TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller (?)- Christoph Blabl (C), Thomas Blabl, Dennis Kandsperger, Christian Ludwig (?), Noah Langner, Patrick Slodarz - Liridon Haljimi, Benedikt Köppel, Marvin Lang, Stefan Schauer, Leon Schlegel, Michael Schwank (?) - Aaron Bice (?), Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Markus Weiherer