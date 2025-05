TSV Langquaid erwartet spielstarken SV Türk Gücü Straubing

Eine interessante Begegnung wird den Fußballfreunden im Laabertal geboten, wenn der TSV Langquaid vor eigenem Publikum die Saison gegen den spielstarken SV Türk Gücü Straubing beendet. Die "türkische Kraft" aus der Gäubodenstadt entpuppte sich heuer als stärkster Aufsteiger und konnte sich durch zehn ungeschlagene Partien vor den letzten beiden Niederlagen vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Bei den Gästen hatte Sportdirektor Murat Demür in der Winterpause nach dem Abgang von Spielertrainer Asllan Shalai dessen Traineraufgabe übernehmen und außerdem den Verlust von Clirim Ndrecaj (10 Tore / 2 Assists) kompensieren müssen. Mit den Neuverpflichtungen von Almir Mesanovic (14/7), Futsal-As Mirza Hasanovic (4/1) und Quendrim Gashi (5/1) hat er diese Abgänge wohl mehr als wettgemacht. Das eigentliche As ist aber der Ex-Bogener Makamba Sidibe, der zusammen mit Torhüter Mario Jorz, das Rückgrat des Teams bildet, dem die Weiß-Blauen in der Vorrunde durch einen Slodarz-Treffer ein Remis abtrotzten.