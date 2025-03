TSV Langquaid erwartet FC Ergolding

Zwei Mannschaften, die sich im vergangenen Jahr um den zweiten Rang in der Bezirksliga rangelten, treffen mit dem Sechsten TSV Langquaid und dem zwei Punkte vor ihm platzierten FC Ergolding aufeinander. Nur mit einer durchgehenden Erfolgsserie im letzten Saisondrittel könnten beide Teams wieder in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen, die jedoch beim Re-Start am vergangenen Wochenende noch nicht angedeutet werden konnte. Die Hausherren empfangen mit den Landshuter Vorstädtern einen Rivalen, der in der Vorrunde bei 4:1-Heimsieg klar dominiert hatte, sich jedoch in den davor liegenden Partien des Öfteren die Zähne - vor allem an der Abwehr des Gegners - ausgebissen hatte. Die Ergoldinger mit ihrem langjährigen Coach Michael Heckner stellen in dieser Runde mit einer positiven Bilanz die zweitstärkste Auswärtself, die beim Spitzenreiter SV Neufraunhofen einen Punkt entführt hat und ihn vor eigenem Publikum sogar mit 3:2 niederhalten konnte. Nach einer überzeugenden Hallensaison und einer durchwachsenen Vorbereitung, in der aber der Bayernligist SV Erlbach mit 2:0 bezwungen wurde, missriet der Wiederbeginn gegen den ATSV Kelheim bei ausgeglichenen Spielanteilen etwas unglücklich mit 0:2. Umso mehr sehen sich die Rot-Weißen wohl in der Pflicht der Wiedergutmachung.

Beim TSV Langquaid war man mit dem Re-Start in Walkertshofen nur teilweise zufrieden, da beim 0:0 in puncto Chancenverwertung durchaus noch Luft nach oben festzustellen war. Die Defensive um Schlussmann Christoph Aiwanger und Abwehrchef Christoph Blabl stand - sieht man von der Nachspielzeit ab - sicher und gestattete dem FCW nur wenige Gefahr bringende Situationen. Trainer Michael Wax hofft, dass er diesmal im Waldstadion wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen kann und talentierte A-Junioren nicht erneut in Bereitschaft stehen müssen. So sollten Top-Torjäger Aaron Bice, Co-Spielertrainer Patrick Slodarz, der laufstarke Stefan Schauer und auch der vielseitige Dennis Kandsperger wieder von Anfang an zur Debatte stehen, wie es bei den lange Zeit fehlenden Korbinian Köppel und Michael Schwank zuletzt der Fall war.