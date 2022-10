TSV Langquaid erreicht Totopokal-Halbfinale

Bezirksligist gewinnt beim Top-Kreisligisten TV Schierling mit 4:3 --- Vor beinahe 400 Zuschauern standen sich zwei Teams im Laber-Stadion in einem torreichen Nachbarderby gegenüber, wobei die Gäste dank einer größeren Effizienz das bessere Ende - trotz viertelstündiger Unterzahl - für sich hatten. Ein Foul von Thomas Steffel an Schierlings Torjäger Johannes Grau in der 78. Minute hatte der gut leitende Schiedsrichter Jonas Unterholzner (TSV Velden) mit "Rot" und Strafstoß bewertet. Marco Kerscher verwandelte gegen TSV-Schlussmann Christoph Schmaus, verkürzte damit auf 3:4 und sorgte für zusätzliche Spannung in der Schlussphase.

Von Anfang an dominierte bei beiden Teams, die auf einige Stammspieler verzichteten, das kämpferische Element. Christoph Weigl brachte die weiß-blauen Farben nach Vorarbeit von Christoph Blabl mit einem 16m-Schuss in der 14. Minute in Führung, die jedoch Johannes Grau kurz danach ausgleichen konnte. Mit einem Doppelschlag in der 34. und 36. Minute stellte Mergim Seferi noch vor der Pause die Weichen Richtung Totopokal-Halbfinale. Sein erster Treffer verdiente dabei das Prädikat "Tor des Monats", denn mit einem Schuss aus fast 50 Metern überwand er den am "Sechzehner" postierten Schierlinger Torhüter.

Nach der Halbzeit nahm Langquaids Coach Andreas Müller mit Florian Brunner und Chris Gräßlin für Lukas Meinzer und Mergim Seferi einen Doppelwechsel vor. Nachdem Daniel Beerschneider eine große Möglichkeit zum 1:4 nicht genutzt hatte, gelang den Einheimischen durch Hannes Diermeier in der 68. Minute der Anschlusstreffer. Postwendend antwortete jedoch Daniel Beerschneider, als er ein flaches Zuspiel von Lukas Meinzer zum 2:4 über die Linie drückte. Nach dem anfangs beschriebenen erneuten Anschlusstreffer brachten die dezimierten Langquaider in einer hektischen Schlussphase den Sieg über die Zeit. Sie warten nun auf den Gegner im Halbfinale. In Frage kommen nach ihren Erfolgen die Bezirksliga-Kollegen FC Dingolfing, FC Ergolding und FC Teisbach.