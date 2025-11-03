– Foto: Martin Zeilhofer

TSV Langquaid entführt drei Punkte aus Sallach Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga West Langquaid Sallach

2:1-Erfolg der Eisenschenk-Elf beim besten Neuling ----- Bei ungemütlichem, nasskaltem Wetter und passablen Verhältnissen in der Platzhirsch-Arena trafen der forsche und zuletzt mit drei Siegen aufwartende Neuling SV Sallach und Bezirksliga-Dino TSV Langquaid aufeinander. Nachdem die Biersack-Truppe in der Vorrunde einen 2:1-Sieg im Waldstadion gefeiert hatte, wollten die Gäste diesmal den Spieß umdrehen. Ihr Wille war von Anfang an spürbar und die Dominanz des Teams um Kapitän Christoph Blabl war vor allem in der ersten Hälfte unübersehbar. Bereits nach vier Minuten hätte es im SVS-Kasen klingeln können, doch Kevin Kandspergers 16m-Schuss prallte vom linken Innenpfosten ins Feld zurück. Fünf Minuten später sorgte der schnelle Jonas Brunner nach Vorarbeit von Alex Santander Muñoz mit einem Schuss in den Weinkel für das frühe 0:1. Ein Konter über Aaron Bice und Jonas Brunner wurde nach einer Viertelstunde nicht zum erfolgreichen Abschluss gebracht, doch ein von Aaron Bice mit einem geschickten Heber beendeter Spielzug über Kevin Kandsperger und Jonas Brunner entzückte zumindest die Langquaider Fans unter den 150 Zuschauern, 0:2. Den Hausherren gelang erstmals in der 27. Minute eine Torraum-Situation durch Johannes Lex , die aber wirkungslos verpuffte. Bis zur Halbzeitpause hatten die TSVler danach einige Möglichkeiten zur Resultatserhöhung: Eine gefährliche Hereingabe von Dennis Kandsperger wehrte ein SV-Verteidiger gerade noch zur Ecke ab (28.), nach einer Brunner-Flanke scheiterte Aaron Bice am Fuß von Schlussmann Ludwig Räuschl (30.) und Jonas Brunner fand mit einem Flachpass in den freien Torraum keinen Abnehmer (43.). Zwischendurch, nämlich in der 40. Minute, hatte der SV-Keeper Ludwig Räuschl sein Team im Rennen gehalten, als er - Aaron Bice war gefoult worden - einen Strafstoß von Patrick Slodarz unschädlich machte. Wie meinte BFV-Fanticker Patrick im Verlauf des ersten Durchgangs: "De spuin uns schwindlig."

Die ersten guten Aktionen nach dem Wechsel gehörten auch den Gästen, die in der 53. Minute bei einem geblockten Schuss von Dennis Kandsperger und in der 54. Minute bei einem Abschluss durch den wegrutschenden Aaron Bice vor einem weiteren Treffer standen. Allmählich wurden dann die Grün-Weißen mutiger und forderten Goalie Jannik Möller bei einem 22m-Schuss durch Maximilian Lehner und bei einem Biersack-Freistoß. Dann Chancenwucher bei den in orange-weißem Outfit auflaufenden Langquaidern, die zwischen der 60. und 65. Minute durch Jonas Brunner (zweimal) und Aaron Bice vor der endgültigen Entscheidung standen. Umstrittene Abseitsentscheidungen des nicht immer harmonierenden Schiedsrichtergespanns erregten in dieser Phase die Gemüter. Die Gastgeber witterten danach ihre Chance und setzten vor allem mit weiten Bällen und verstärktem Engagement die gegnerische Defensive unter Druck. Nachdem Jannik Möller in der 67. Minute noch den Anschlusstreffer verhindert hatte, war er nach einem langen Freistoß von Spielertrainer Markus Biersack machtlos, als Torjäger Johannes Lex in der 73. Minute die Kugel mit dem Kopf über die Linie bugsierte, 1:2. Auch wenn die Sallacher Schlagzahl weiter erhöht wurde, echte Ausgleichsmöglichkeiten ließen Noah Langner, Patrick Slodarz & Co. nicht mehr zu. In der sechsminütigen Verlängerung ahndete Schiedsrichter Matthias Putz (SV Perlesreut), dem es in der Schlussphase etwas an Übersicht und Fingerspitzengefühl mangelte, ein Ballwegschlagen von Aaron Bice mit Gelb-Rot und ein Verlassen der Coaching-Zone von Mannschaftsverantwortlichem Dietmar Listl - er kam einem verletzten Spieler zu Hilfe - mit Rot. Ein unnötig farbiger Schlusspunkt in einem umkämpften, aber fairem Derby.