TSV Langquaid dominiert Nachbarderby

– Foto: Martin Zeilhofer

Klarer 3:0-Erfolg über TV Schierling --- Mit Spannung erwarteten über 600 Zuschauer das Laabertal-Derby in der Bezirksliga West zwischen dem TSV Langquaid und dem TV Schierling. Die mit einem Auswärtssieg erfolgreich in die neue Saison gestarteten Weiß-Blauen wollten vor eigenem Publikum nachlegen und die nächsten drei Punkte einsacken, während die Rot-Weißen schon punkten mussten, um den Zugzwang nach der Auftaktschlappe nicht weiter zu erhöhen.

Die Gastgeber legten bereits in der 11. Minute vor, als der wendige Jonas Brunner eine Flanke von Patrick Slodarz zum 1:0 verwertete. In der 17. Minute tauchte der umtriebige Timo Sterl alleine vor Schlussmann Lukas Schneider auf, um an diesem zu scheitern. Auch der spielfreudige Kevin Kandsperger bewegte sich in der 27. MInute auf den gegnerischen Torhüter zu - auch in diesem Fall war dieser Endstation. Liridon Haljimis Großchance in der 34. Minute konnte gerade noch vereitelt werden, bevor Jonas Brunner in der 38. Minute Timo Sterls Zuspiel flach in die linke Ecke beförderte, 2:0. Nachdem Jonas Brunners Lupfer nach Vorarbeit seines Namensvettern Florian gerade noch von einem Verteidiger am Überschreiten der Torlinie gehindert worden war, rutschte der zweifache Torschütze an einer Hereingabe Kevin Kandspergers um Zentimeter vorbei. Mit dem 2:0-Rückstand waren die Oberpfälzer beim Halbzeitpfiff des tadellos pfeifenden Schiedsrichters Xaver Scheungrab (FC Aunkirchen) noch gut bedient, da sie selbst vor Michael Pinzingers TSV-Gehäuse keine einzige brenzlige Situation zuwege brachten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte von einem kurzen Aufbäumen die Rede sein und nach 49 Minuten lag die Kugel tatsächlich im TSV-Netz, allerdings war diesem vermeintlichen Treffer ein deutliches Handspiel vorausgegangen. Bei in etwa ausgeglichenen Ballbesitzanteilen kreierten nun ausnahmslos die Langquaider torgefährliche Situationen: Timo Sterl zwang Keeper Lukas Schneider in der 53. Minute zu einer Parade und zwei Minuten danach verpassten Aaron Bice und Christoph Blabl einen Querpass Jonas Brunners. Erneut legte dieser in der 66. Miute quer, erneut fand sich kein Abnehmer. Alex Santander-Muñoz' satter, aber zentraler Schuss nach 83 Minuten meisterte der TVS-Goalie sicher. Fast unmittelbar danach fand Florian Brunner mit seinem Diagonalball den eingewechselten Stefan Schauer, der nicht lange fackelte und die Kugel aus kurzer Distanz in den Winkel hämmerte, 3:0.