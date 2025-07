TSV Langquaid dominiert beim Kreisligisten

3:1-Testerfolg bei der SG Offenstetten/Rohr --- Eine ansehnliche Testpartie vor dem näher rückenden Saisonauftakt lieferten sich die SG Offenstetten/Rohr und der TSV Langquaid. Die Gastgeber, die einige Akteure mit Langquaider Vergangenheit in ihren Reihen hatten, forderten den Bezirksligisten von Anfang an, der die Herausforderung annahm und über weite Strecken die intensive Partie beherrschte. Nach einer Viertelstunde jagte der torgefährliche Außenbahnspieler Stefan Schauer die Kugel - nach Zuspiel von Jonas Brunner - gegen den überraschten Johannes Ulbrich in den rechen Winkel, 0:1. Nach zwei guten Chancen für Jonas Brunner und Luka Vukovic kamen in der 27. Minute die Hausherren durch Jonas Schwatke zu einer ersten Möglichkeit, und bei einem Freistoß von David Babic war der junge Jannik Möller im Langquaider Gehäuse zur Stelle.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff durch den sicher leitenden jungen Schiedsrichter Jakob Risse (SV Niederleierndorf) vollendeten die Laabertaler eine feine Kombination mit dem Treffer zum 0:2, wobei Benedikt Köppel letztlich den Ball mit der Hacke an den Schützen Jonas Brunner weitergeleitet hatte. Die Abensberger Vorstädter wagten sich nun vermehrt aus der Deckung und prüften in der 50. Minute mit einem Flachschuss ihres Torjägers Nikolai Wöhrl TSV-Schlussmann Jannik Möller, dann probierte es Christoph Weigl mit einem zu hoch angesetzten Schuss aus 18 Metern. Ein absolut sehenswerter Spielzug über den zweikampfstarken Benedikt Köppel, Dennis Kandsperger, der mit einem Vertikalpass Timo Sterl in Szene setzte, der dann uneigennützig auf den heranstürmenden Torschützen Stefan Schauer zurücklegte, brachte das 0:3. Die Bindorfer-Mannen hatten eine schnelle Antwort parat, denn Thomas Kegel legte das Leder in die rechte untere Ecke zum 1:3-Anschlusstreffer. In der 65. Minute verfehlte Benedikt Köppel nach Kandsperger-Vorarbeit das Rechteck nur um Zentimeter, in der 73. Minute klärte ein gegnerischer Abwehrspieler bei einer scharfen Hereingabe von Dennis Kandsperger gerade noch zur Ecke, in der 78. Minute verzog Alex Santander Muñoz knapp, und in der Schlussminute hatte Stefan Schauer seinen dritten Treffer - nach Rückpass von Liridon Haljimi - auf dem Fuß.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Heute konnte ich viele positive Ansätze, vor allem bei der Spieleröffnung, sehen. Vor dem Tor ist unser Spiel sicherlich noch ausbaufähig, im letzten Drittel brauchen wir noch mehr Konsequenz und Zielstrebigkeit. Ich bin guter Dinge, dass wir immer mehr zusammenfinden und als geschlossene Einheit - damit meine ich den gesamten Kader - auftreten werden. Eine komplette Startelf habe ich noch nicht im Kopf, zumal sich bei unserem 'engen' Kader nicht nur elf Spieler dafür aufdrängen."