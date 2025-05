TSV Langquaid derzeit nicht zu stoppen

Doppelschlag durch Köppel und Bice sorgt erneut für Sieg über Neufraunhofen --- Nicht zu bremsen ist derzeit der Bezirksliga-Dino TSV Langquaid, der in einem Nachholspiel den lange auf Meisterkurs liegenden SV Neufraunhofen wohl auch um den zweiten Rang in Endabrechnung gebracht hat. Dabei hatten die Auhagen-Schützlinge keineswegs die Flinte schon ins Korn geworfen, denn im ersten Durchgang gefielen sie durch kombinationssicheren Ballbesitzfußball, ohne sich freilich größere Torchancen gegen eine konzentrierte TSV-Defensive zu erspielen. Torgefährlicher war auch hier schon das Team um Co-Spielertrainer Patrick Slodarz, das sich den ersten Hochkaräter in der 14. Minute erarbeitete: Andreas Steffel setzte Benedikt Köppel ein, der direkt auf Aaron Bice weiterleitete, der schließlich aus 13 Meter das SVN-Gehäuse nur um Zentimeter verfehlte. Drei Minuten später nahm Stefan Schauer einen weiten Slodarz-Pass auf, doch auch seinem Abschluss fehlte es an Genauigkeit. Unmittelbar danach eine Freistoßmöglichkeit für Daniel Treimer an der Strafraumgrenze, den Ball pflückte allerdings TSV-Torhüter Christoph Aiwanger sicher herunter. Eine Schauer-Flanke beförderte dann der wenig später wegen eines Faserrisses ausscheidende Daniel Beerschneider in der 25. Minute per Kopf über die Querlatte und kurz danach segelte Benedikt Köppels Schuss über den Winkel ins Aus. Nach einer halben Stunde nahm sich Michael Gerauer ein Herz und feuerte aus der Distanz kräftig, aber auch zu hoch ab. Eine Minute vor dem Pausenpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichters Ilirjan Morina (FSV Landau) schien dann doch der Führungstreffer der Hausherren fällig: Eine Köppel-Ecke fand Aaron Bice, dessen Kopfball ein gegnerischer Verteidiger von der Linie kratzte.