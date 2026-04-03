TSV Langquaid bleibt punkt- und torlos von Martin Zeilhofer · 03.04.2026, 12:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Vermeidbare 0:1-Heimniederlage gegen die SpVgg Plattling ----- Das Jahr 2026 hält weiterhin keine Punkte für den Bezirksligisten TSV Langquaid bereit. Auch im dritten Spiel in Folge stand am Ende eine Niederlage, wobei erneut kein eigener Treffer bejubelt werden konnte. Dabei drückten die Laabertaler dem Spiel - abgesehen von der Auftakt-Viertelstunde - über 75 Minuten und anschließender Nachspielzeit den Stempel auf und gestatteten der gegnerischen Offensive kaum eine Torchance. Das Offensivspiel der Laabertaler brachte zwar auch nicht Tormöglichkeiten in Hülle und Fülle hervor, doch ein halbes Dutzend guter bis bester, schließlich ungenutzter Chancen hatte sich bis zum Schlusspfiff des nicht immer souveränen Schiedsrichters Florian Garr (SV Wendelskirchen) - mit der Vorteilsregel stand er auf Kriegsfuß - angesammelt. Die Top-Chance schlechthin hatte TSV-Angreifer Alex Santander Muñoz, der bereits in der 18. Minute aus fünf Metern seine Farben hätte in Führung bringen müssen, doch am glänzend reagierenden Henrik Schuhbaum verzweifelte. Als in der 33. Minute der in den Strafraum eingedrungene Verteidiger Moritz Rem von den Beinen geholt wurde, parierte auch TSV-Keeper David Meißner den berechtigten Strafstoß hervorragend, doch den Nachschuss setzte der ausführende Samuel Gwinner zum 0:1 in die Maschen. Die Hausherren versuchten noch vor der Pause zu antworten und standen vor allem bei Kopfbällen der aufgerückten Christoph Blabl (36.) und Noah Langner (45.) - nach Eckstößen von Marvin Lang - vor dem nicht unverdienten Ausgleich.

Nach der einzigen bedrohlichen Strafraum-Situation im zweiten Durchgang - Noah Langner konnte einen Schuss von Jan Karabas gerade noch blocken - verlagerte sich das Spielgeschehen gegen die mit Mann und Maus geschickt verteidigenden Isarstädter immer mehr in deren Hälfte. Fünf durchaus gute Abschlüsse der Gastgeber brachten jedoch keinen Erfolg: Ein Kopfball durch Alex Santander-Munoz nach Freistoß-Flanke von Dennis Kandsperger (54.), ein knapp verfehlender 18m-Flachschuss von Patrick Slodarz (66.), ein vom SpVgg-Torwart gemeisterter Freistoß von Kevin Kandsperger (78.), ein Kopfball nach einer Co-Produktion der Brüder Kandsperger (88.) und ein um Zentimeter am linken Torpfosten vorbeizischender Abschluss durch Kevin Kandsperger (89.). Nach etwas hektischen Nachspielminuten, in denen der Referee der Partie noch zusätzliche Farbe verlieh, hatte der Traditionsclub drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg eingetütet, während sich das Spielglück derzeit von den Langquaidern verabschiedet zu haben scheint.