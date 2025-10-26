TSV Langquaid bleibt in der Erfolgsspur

2:0-Derbysieg über FC Walkertshofen ----- 200 Zuschauer wollten bei nicht gerade einladendem Wetter dieses Nachbarduell zwischen dem Tabellensechsten TSV Langquaid und dem -sechzehnten FC Walkertshofen sehen und - vorweg - die Holledauer präsentierten sich keineswegs wie ein Schlusslicht und machten den favorisierten Hausherren das Leben bis zum Abpfiff schwer. Im ersten Spielviertel beschnupperten sich beide Teams, ohne dabei echte Torgefahr auszustrahlen. In der 26. Minute dann eine erste TSV-Möglichkeit durch einen zu hoch angesetzten Kopfball von Alex Santander-Muñoz nach einer Flanke von Dennis Kandsperger. Unmittelbar danach die bis dahin größte Gastgeber-Gelegenheit für Liridon Haljimi, der an Schlussmann Michael Wehdanner aus sieben Metern scheiterte. FC-Spielertrainer Christian Brandl verfehlte mit einem Diagonalschuss von der Strafraumgrenze das Gehäuse, ehe er mit einem Eckball in der 39. Minute die Querlatte traf. In den Minuten vor dem Halbzeitpfiff verteilte Schiedsrichter Willi Hagenburger (SV Wendelskirchen) zur Beruhigung der kurz aufkochenden Gemüter jeweils zwei gelbe Karten an beide Parteien. Mit einem Freistoß von der rechten Seite fand Dennis Kandsperger den Kopf des sich lösenden Liridon Haljimi, der zur Führung in der 46. Minute einnickte, 1:0.

Kurz nach Wiederaufnahme der umkämpften Partie hatte Christian Brandl den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, aber Teufelskerl Jannik Möller reagierte hervorragend. Einen Klasse-Spielzug nach 51 Minuten schloss Alex Santander Muñoz platziert ab, Keeper Wehdanner verhinderte jedoch die Vorentscheidung. Jonas Brunner leistete in der 54. Minute beste Vorarbeit zu einem unbedrängten Kopball von Liridon Haljimi, der ihn am Kasten vorbeisetzte. Marvin Lang bediente in der 63. Minute den schnellen. aber unpräzisen Jonas Brunner. Auf der anderen Seite blieb Jannik Möller Sieger gegen Spielmacher Felix Maier. Im Stile eines Torjägers markierte Alex Santander Muñoz in der 67. Minute nach Vorarbeit des lauffreudigen Timo Sterl den Treffer zum 2:0. Ansatzlos hatte er aus 22 Metern abgezogen und die Kugel in die rechte untere Ecke geschickt.

Die Gäste resignierten nicht und forderten den souveränen Schlussmann Jannik Möller in der 74. Minute, als er einen Schuss von Moritz Zierer zur Ecke abwehrte. Kurz danach lenkte er einen Brandl-Freistoß mit den Fingerspitzen über das Quergebälk. Nach einem Zuspiel von Alex Santander Muñoz hätte der nach vorne gepreschte Patrick Slodarz in der 79. Minute alles klar machen können, Keeper Wehdanner ließ sich nicht überlisten. Dann reduzierte Schiedsrichter Willi Hagenburger (SV Wendelskirchen) das einheimische Personal: So sah Noah Langner nach einem unglücklichen Zweikampf mit Christian Brandl in der 82. Minute die gelb-rote Karte, drei Minuten später ereilte Alex Santander Muñoz für sein erstes Vergehen eine Zeitstrafe. Zweimal landeten Brandl-Freistöße in der Folge in der gut positionierten TSV-Mauer und einmal war der starke Jannik Möller Endstation. Bei einem Konter in der 89. Minute verpasste der wieselflinke Luka Vukovic den dritten Treffer, der an diesem Tag gegen nahezu gleichwertige Holledauer des Guten zu viel gewesen wäre. Mit dem insgesamt fünften Heimsieg wurde nicht nur die Bilanz im Waldstadion verbessert, sondern auch die Positiv-Serie auf sechs ungeschlagene Partien - vier Siege, zwei Unentschieden - ausgebaut.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Im ersten Durchgang waren wir zu passiv und hatten Glück, dass uns gegen einen auf Augenhöhe spielenden Kontrahenten die Führung gelang. Danach funktionierte unsere Offensive besser. Wir kamen verdientermaßen auch zum 2:0 und versäumten es den dritten Treffer nachzulegen. In der Schlussphase - in Unterzahl - mussten wir zittern und waren schließlich froh, dass wir in einem durchschnittlichen Bezirksligaspiel drei wichtige Punkte behalten konnten. Erfreulich, dass Aaron Bice und Stefan Schauer nach den zusätzlichen Ausfällen von Benedikt Köppel und Leon Schlegel wieder für einige Minuten mitwirken konnten. Am nächsten Samstag sind wir beim bestplatzierten Aufsteiger SV Sallach gefordert, der uns beim verspäteten Saisonauftakt die Grenzen aufgezeigt hat. Nun bietet sich eine Gelegenheit zur Wiedergutmachung."