TSV Langquaid bleibt auswärts auf dem Erfolgsweg

Die Walkertshofener überstanden die ersten zehn Minuten mit Müh und Not, blockten in der 4. Minute zweimal Schüsse aus kurzer Distanz und durften froh sein, dass Liridon Haljimi in der 10. Minute eine Top-Chance nach einer Vorlage von Florian Brunner vergab. Torgefahr ging auf der Gegenseite erstmals von Christian Brandl aus, der eine Minute später aus spitzem Winkel an den Fingerspitzen David Meißners scheiterte. Ein Flugkopfball von Benedikt Köppel (13.) und eine Direktabnahme von Jonas Brunner (14.) hätten im Gehäuse von Michael Wehdanner einschlagen können. Hart gebremst wurde der umtriebige Jonas Brunner in der 19. Minute und sein Kopfball nach Schauer-Flanke verpasste das Rechteck in der 25. Minute nur knapp.

Nach zwei verlorenen Heimpartien strotzten die Langquaider Bezirksligakicker sicherlich nicht vor Selbstvertrauen, als sie am Dienstagabend zu ihrem Nachholspiel gegen den FC Walkertshofen in die Holledau reisten. Die Gastgeber - mit fünf Punkten die rote Laterne tragend - brauchten dringend einen Sieg, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht gänzlich zu verlieren. Vor 100 Zuschauern ergriffen die Labertaler die Initiative, obwohl mit Kapitän Christoph Blabl, Aaron Bice, Dennis Kandsperger, Korbinian Köppel, Timo Sterl und Markus Weiherer ein halbes Dutzend nicht dabei sein konnte. Auch beim FCW fehlten mit Daniel Knogler, Thomas Rußwurm und Sebastian Zettl einige wichtige Akteure.

Aktiver wurden die Einheimischen in der Schluss-Viertelstunde des ersten Durchgangs, als Alexander Langwieser im TSV-Keeper seinen Meister fand und zweimal Christian Brandl - bei einem Freistoß und einem 16m-Schuss - sein Visier nicht richtig eingestellt hatte.

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Michael Englmeier (RSV Parkstetten) dominierten wieder die Langquaider und standen bei einem gerade noch geklärten Abschluss Jonas Brunners (47.), bei einem Kopfball Thomas Blabls (54.), einem vehementen Distanz-Schuss Liri Haljimis (55.), einem gefährlichen 18m-Aufsetzer Stefan Schauers und einem überhastet abgegebenen Schuss von der Strafraumgrenze durch Florian Brunner (65.) mehrmals vor dem Führungstreffer. Auf der Gegenseite durfte die aufmerksame Defensive um Christian Ludwig den Torjägern Christian Brandl und Alexander Langwieser keinen Raum lassen, was bis auf wenige Ausnahmen der Fall war. Spielertrainer Brandl trat vor allem bei Freistößen in Erscheinung. In der 66. Minute setzte er einen solchen neben den linken Pfosten und in der Nachspielzeit rettete der tadellose Torhüter David Meißner bei einem zentralen Brandl-Freistoß den Auswärtssieg der Weiß-Blauen.

Vorher - in der 77. Minute - hatte Spielmacher Benedikt Köppel einen gut getimten Querpass von Kevin Kandsperger zum 0:1 über die Linie befördert. In der 90. Minute eine vergleichbare Situation: Michael Schwank zieht auf der rechten Seite unwiderstehlich davon, bedient am langen Pfosten Luka Vukovic, der die Kugel über das Quergebälk setzt.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Über die gesamte Spielzeit gesehen geht unser Sieg sicherlich in Ordnung, da die Gastgeber fast nur über Standardsituationen Gefahr ausstrahlten. Eine gute Defensivleistung, die auf einer guten Tiefenstaffelung fußte, war die Grundlage bei einem schwer zu bespielenden Gegner. Heute ist uns wenigstens ein Treffer gelungen, wobei wir aber weiterhin die Abschlussqualität erhöhen müssen. Nun folgt ein ähnliches Spiel beim TuS Pfarrkirchen, der nach dem glücklichen Erfolg in Schierling in der heimischen "Rennbahn" nachlegen möchte."

TSV Langquaid: David Meißner - Thomas Blabl (C), Stefan Schauer, Christian Ludwig, Patrick Slodarz, Florian Brunner, Benedikt Köppel, Liridon Haljimi, Marvin Lang (72. Luka Vukovic), Kevin Kandsperger (89. Michael Schwank), Jonas Brunner (87. Alex Santander Muñoz); Jannik Möller, Noah Langner - Trainer: Matthias Eisenschenk

Zuschauer: 100 - Tor: 0:1 Benedikt Köppel (77.)